Viele Ausflügler und Skifahrende unterwegs – Staus auf Bayerns Autobahnen

München. Strahlender Sonnenschein hat viele Ausflügler und Skifahrende in Bayern am Samstag in die Berge gelockt. „Das Wetter ist schön, jeder will irgendwohin“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Entsprechend voll waren die Autobahnen in Richtung Süden.

Auch viele Parkplätze in beliebten Skigebieten waren überfüllt, etwa am Spitzingsee. Auf einer Länge von 25 Kilometern staute sich der Verkehr auf der Autobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz München Süd und Irschenberg. Der Grund: zu hohe Verkehrsbelastung und Bauarbeiten bei Holzkirchen.

Wer es auf den Berg geschafft hatte, den erwarteten allerdings traumhafte Bedingungen. Auch für Sonntag kündigten die Meteorologen in Bayern viel Sonnenschein und strahlend blauen Himmel an. Die Temperaturen sollten dabei zwischen minus vier Grad in den östlichen Mittelgebirgen und milden zwölf Grad im Alpenvorland liegen.

Nicht nur Bayern, sondern auch Thüringer Wald in den Winterferien gut besucht

Auch die Wintersportorte im Thüringer Wald locken viele Skifahrende, Touristinnen und Touristen. So verzeichnen sie in den Winterferien trotz Corona-Pandemie keine allzu schlechte Auslastung von Hotels oder Ferienwohnungen. In den von Aktivurlaubern und Familien gefragten naturnahen Unterkünften sei die Buchungslage nach Einschätzung vieler Thüringer Gastgeber zufriedenstellend, sagte eine Sprecherin der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) auf Anfrage. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen gingen allerdings teilweise sehr kurzfristig Stornierungen ein. Das wiederum erhöhe die Buchungschancen für Kurzentschlossene.

Menschen laufen am Rennsteig durch den frisch gefallenen Schnee. Foto: Michael Reichel/dpa © Quelle: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/

Im Thüringer Wald sind die Schneeverhältnisse aktuell sehr gut, was vor allem Hobbywintersportler lockt. „Nachfrage und Buchungslage sind sehr gut, der Ort ist voll“, sagte Juliane Arndt, Geschäftsführerin der Tourismus Oberhof GmbH, der Deutschen Presse-Agentur. Thüringens bekanntester Wintersportort verfügt über 3200 Gästebetten in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Arndt zufolge ist der komplette Februar gut gebucht, zudem tummeln sich viele Tagesausflügler in dem Ort. Die Gäste können sich nach dem Schneeausflug auch wieder in der Oberhofer Therme aufwärmen, die nach wochenlanger pandemiebedingter Schließung wieder geöffnet ist.

In Masserberg und den umliegenden Orten Heubach und Schnett mit insgesamt rund 1300 Gästebetten sind nach Einschätzung der dortigen Tourist-Information vor allem die Hotels gut ausgelastet. Auch hier könnten sich nach Angaben einer Sprecherin aber noch kurzfristige Nachfragen lohnen.