Auswärtiges Amt plant keine Rückholaktion für Deutsche in Großbritannien

Infolge der Ausbreitung einer neuen Coronavirus-Variante in Großbritannien haben etliche Länder einen Einreisestopp für Reisende von der Insel verhängt. Auch in Deutschland dürfen aktuell keine Passagierflugzeuge aus Großbritannien landen. Die Passagiere, die am Sonntag noch gelandet sind, mussten sich an den Flughäfen in Deutschland testen lassen und durften diese erst mit einem negativen Testergebnis verlassen. Außerdem müssen sie für mindestens fünf Tage in Quarantäne.

Mehrere Reisende wurden bereits positiv getetestet, darunter in Hannover und Hamburg. Ob es sich dabei um die neue, ansteckendere Virus-Variante handelt, sollen weitere Labortests klären. Dutzende weitere Menschen warten an den deutschen Flughäfen noch immer auf ihre Testergebnisse.

„Große Einschränkungen“ für gestrandete Reisende

Was passiert aber mit den Deutschen, die noch in Großbritannien sind? „Für Deutsche vor Ort bedeutet das leider, dass es jetzt zu erheblichen Einschränkungen kommt“, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes bei der Regierungspressekonferenz am Montag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Grundsätzlich sei es nach ihren Erkenntnissen so, dass die öffentlichen Verkehrsmittel in Großbritannien fahren, sodass die Reisenden an den Ausgangsort innerhalb des Landes zurückkehren könnten. Auch Hotels müssten nicht zwingend schließen. „Wir empfehlen Betroffenen, nach Möglichkeit vor Ort zu bleiben und die Lage zu beobachten“, so die Sprecherin.

Während es zunehmend schwerer scheint, aus Großbritannien auch in andere Länder in Europa zu reisen, gibt es für Deutsche in Südafrika allerdings noch Hoffnung. Denn noch halten Nachbarländer den Flugverkehr von und nach Südafrika aufrecht. „Aus Südafrika können unter Umständen noch weitere Rückreisemöglichkeiten genutzt werden“, erklärt deshalb auch die Sprecherin des Auswärtigen Amtes.

Rückholaktion aus Großbritannien aktuell kein Thema

Eine Frage nach einer Rückholaktion stelle sich dagegen aktuell nicht. Bei den Flugbeschränkungen handele es sich um eine Sofortmaßnahme, um eine unkontrollierte Einschleppung und die Gefährdung der Bevölkerung zu verhindern. „Die Maßnahmen sind kurzfristig angelegt und der Zugverkehr aus dem Vereinigten Königreich beispielsweise ist um 24 beziehungsweise 48 Stunden ausgesetzt. Auch im Fall Südafrikas ist es wie gesagt nicht so, dass es keine Verbindungen mehr nach Europa gibt.“