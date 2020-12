Wetterphänomen: Strände in Australien verschwinden unter meterhohem Schaum

Anzeige

Im ersten Moment scheint es, als würden die Menschen auf den zahlreichen Videos durch eine andere Welt waten. Zum Teil stehen sie knietief in dem Schaum, der ganze Strände bedeckt. Die Gischtlandschaft ist durch aufgewühltes Meerwasser mit Algen, Salz, Fett und anderen Verunreinigungen entstanden.

Familien und Touristen sind an die Strände in den Bundesstaaten Queensland und New South Wales geströmt, um das Spektakel anzusehen. Auch Hobby-Fotografen zeigten sich begeistert: „Es ist unglaublich – so etwas erleben wir nur alle paar Jahre“, erzählt einer der Amateurfotografen der Nachrichtenseite „news.com.au“.

Behörden warnen davor, in dem Schaum zu schwimmen

Doch so harmlos die Schaummassen aussehen: Den Bewohnern der Gold Coast wird dringend davon abgeraten, ins Wasser zu gehen. Nathan Fife von der australischen Lebensrettung erklärte gegenüber „The Guardian“, die Gischt stelle ein Gesundheitsrisiko dar.

Unter anderem berge der Schaum nämlich die Gefahr, dass sich darin Seeschlangen verbergen. Deren Gift ist zwar meist nicht lebensgefährlich, könne aber sehr unangenehm sein. Außerdem könnten sich angeschwemmte Gegenstände unter der Gischt befinden, etwa umgeknickte Baumstämme.

Der Gischt-Schaum entstand infolge des Wetterphänomens „La Nina“. Das Tiefdruckgebiet vor der Küste brachte starke Regenfälle, Sturm und meterhohe Wellen in den Süden von Queensland und Norden von New South Wales. Örtlich gab es Überschwemmungen, Flüsse traten über die Ufer und rissen umgeknickte Bäume und sogar „eine halbe Kuh“ mit ins Meer, so Nathan Fife.

An vielen Stränden trugen die Wassermassen mehr Sand ab als je zuvor, viele Strände sind außerdem geschlossen. Auch in der kommenden Woche rechnen Wetterexperten weiterhin mit Stürmen und heftigen Regenfällen, bis Weihnachten soll das extreme Wetter anhalten. Die Behörden rufen dazu auf, sich auf die gefährlichen Bedingungen vorzubereiten und Haus und Tiere bestmöglich zu schützen.