„Welcome back world!“: Australien öffnet Grenzen für internationale Reisende

Sydney. In Sydney begrüßten „Welcome back world“-Schilder, Koala-Stofftiere, überdimensionale Kängurufiguren und Drag Queens die ersten Reisenden, in Melbourne wurden australische Delikatessen aufgetischt. Nach 100 Wochen Abschottung von der Welt hat der fünfte Kontinent seine Türen wieder für internationale Reisende geöffnet. Um 6.20 Uhr Ortszeit landete ein Qantas-Flug aus Los Angeles als erster am Flughafen von Sydney. Insgesamt wurden am Montag über 50 Flüge aus aller Welt in Australien erwartet.

Wer mindestens doppelt geimpft ist und einen negativen Covid-Test vorlegen kann, kann jetzt wieder über ein Touristenvisum in das Land einreisen. Nur der Bundesstaat Westaustralien zögert seine Öffnung bis zum 3. März hinaus. Neben der Freude vieler Urlauber und vor allem der Tourismusanbieter im Land kam es am Montag auch zu etlichen emotionalen Momenten.

Passagiere werden in Sydney begrüßt, nachdem sie aus dem Flugzeug gestiegen sind. Australien hat seine Grenzen nach zwei Jahren wieder für internationale Reisende geöffnet. © Quelle: imago images/AAP

Denn obwohl Australien die internationalen Reisebeschränkungen für Bürger und Menschen mit permanenter Aufenthaltsgenehmigung bereits im November aufgehoben hatte und auch enge Verwandte, internationale Studenten und Rucksackreisende bereits wieder einreisen durften, nutzten viele die erneute Lockerung für eine Rückkehr. Die Australierin Sam Brain beispielsweise kam am Montag nach zwei Jahren in London zum ersten Mal wieder nach Sydney und sagte lokalen Medien, es sei einfach „überwältigend“, endlich wieder zu Hause zu sein.

Schmerzhafte Erinnerungen trotz Freude

Für andere brachte die Öffnung am Montag bei aller Freude jedoch auch schmerzhafte Erinnerungen hoch: „Ich bin nur eine von vielen Australierinnen im Ausland, die während der Pandemie einen ihnen nahestehenden Menschen verloren haben und nie die Gelegenheit hatten, sich persönlich zu verabschieden“, schrieb Kate Guest in einem Meinungsstück im „Guardian“. Guest hatte ihre Mutter während der Pandemie verloren.

Die Journalistin ist dabei bei Weitem nicht die einzige: Fast jeder Australier kann mit ähnlichen Geschichten aufwarten, seien es so traurige wie die von Kate Guest oder auch viele freudige Ereignisse wie die Geburt eines Babys, Hochzeiten oder Geburtstage, die verpasst wurden. Denn in Australien wurden im Rahmen der Pandemiekontrolle nicht nur die Außengrenzen geschlossen: Auch im Land war das Reisen nur eingeschränkt – mit Ausnahmegenehmigungen – möglich.

Beispielloser Schritt für Multikulti-Land

Diese Reiseverbote trugen dazu bei, dass Australien lange Zeit nur geringe Infektionszahlen und deutlich weniger Tote meldete als andere Länder. Doch ein Ausbruch der Delta- und später der Omikron-Variante ließ letztendlich auch in dem Inselstaat die Zahlen hochschnellen. Inzwischen verzeichnet das Land über drei Millionen Infektionen und über 4900 Tote. Die Beschränkungen führten zudem dazu, dass es selbst für Australier schwierig war, in ihr Land zurückzukehren. Teilweise steckten bis zu 40.000 Australierinnen und Australier im Ausland fest. Denn die Fluggesellschaften stornierten Flüge regelmäßig und die Preise kletterten steil nach oben.

Emotionale Momente nach der Grenzöffnung: In Australien sind am Montagmorgen die ersten Reisenden gelandet. © Quelle: James D Morgan: Getty Images via Tourism Australia

„Es war das erste Mal in der Geschichte, dass es Australiern verboten war, das Land zu verlassen“, hieß es in einem Stück des australischen Senders ABC. „Es war ein beispielloser Schritt für ein Land, in dem knapp die Hälfte der Bevölkerung mindestens einen im Ausland geborenen Elternteil hat.“

Australien wieder „mit dem Rest der Welt teilen“

Anzeige

Vor allem der Tourismussektor, der zuvor schon von den tragischen Buschfeuern 2019/20 hart getroffen worden war, musste durch die Grenzschließung einen schweren Schlag hinnehmen. „Die letzten zwei Jahre waren zweifellos eine große Herausforderung für die Tourismusbranche“, gestand Phillipa Harrison, Geschäftsführerin von Tourism Australia, am Montag. Obwohl die Erholung einige Zeit in Anspruch nehmen werde, würden viele Betreiber es kaum erwarten können, wieder internationale Touristen willkommen zu heißen, sagte sie.

Der Minister für Handel, Tourismus und Investitionen, Dan Tehan, begrüßte am Montag die ersten internationalen Reisenden. © Quelle: James D Morgan: Getty Images via Tourism Australia

Auch der Minister für Handel, Tourismus und Investitionen, Dan Tehan, war am Montag voller Freude, als er die ersten internationalen Touristen und viele Rückkehrer am Flughafen in Sydney begrüßte: „Es war eine Party hier draußen am Flughafen von Sydney“, sagte Tehan, der ein hellblaues T-Shirt mit der Aufschrift „Willkommen zurück“ unter seiner Anzugjacke trug. „Zu sehen, wie Menschen wieder vereint wurden – die Umarmungen, die Tränen – das war wunderbar.“