Aufruhr an Italiens Stränden: Wer darf die Liegestühle vermieten?

Rom. Mehr als die Hälfte der Strände in Italien sind im Besitz von so­genann­ten „stabilimenti balneari“, kurz „bagni“. Urlauberinnen und Urlauber zahlen dort Geld, um bequem in Liegestühlen unter einem gemieteten Sonnenschirm entspannen zu können. Außerdem stehen mit Duschen, Umkleidekabinen sowie einem Restaurant oder zumindest einer kleinen Strandbar Infrastrukturen zur Verfügung, die das Strandleben angenehm machen.

Die kostenpflichtigen Badeanstalten sind der Inbegriff der italienischen Strandkultur: Im „stabilimento“ verbringen die meisten Italienerinnen und Italiener schon als Kinder und Jugendliche die Sommer; als Erwachsene treffen sie dort ihre alten Freunde und Bekannten vom letzten Urlaub wieder. Der Strand ist Treffpunkt, Laufsteg, Fitnessstudio, Markt, Sauna, Lesesaal, Meditationsraum und Liebesnest in einem. Mit anderen Worten: Das „stabilimento“ ist Heimat, Identität, „Italianità“.

Kein Regierungschef hat es bisher gewagt, den heiligen Strandfrieden zu stören. Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte: Alle wussten, dass bei den beliebten Bezahlstränden eine politische Zeitbombe tickt. Aber niemand machte den Versuch, sie zu entschärfen. Bei der Zeitbombe handelt es sich um die Bolkestein-Direktive, die die EU im Jahr 2006 erlassen hatte und mit der die öffentlichen Dienstleistungen liberalisiert und für private Anbieter geöffnet wurden. Für die italienischen Lidos bedeutete die Direktive: Die staatlichen Konzessionen für die von ihnen belegten Strandabschnitte müssten in regelmäßigen Abständen neu ausgeschrieben werden, weil es sich bei den Stränden um öffentlichen Grund handelt.

30.000 Lidos betroffen

Betroffen von der Bolkestein-Direktive sind 30.000 Lidos, die während der Badesaison 300.000 Familienmitglieder und Mitarbeiter beschäftigen und pro Jahr rund 15 Milliarden Euro Umsatz verbuchen. Die Bezahlstrände sind also ein wichtiger Bestandteil der touristischen Infrastruktur Italiens – und deren Betreiber, Mitarbeiter und Gäste ein beträchtliches Wählerpotenzial.

Und so hat man in Rom bisher das genaue Gegenteil dessen getan, was Brüssel vorschreibt: In den 16 Jahren seit dem Inkrafttreten der Bolkestein-Direktive haben sämtliche Regierungen die Konzessionen stillschweigend und ohne Ausschreibung verlängert. Besonders dreist hat sich die letzte Regierung von Giuseppe Conte verhalten, die die Konzessionen im Jahr 2018 gleich bis Ende 2033, also um 15 Jahre, verlängerte.

Konzessionen enden 2023

Unter Mario Draghi ist nun Schluss mit lustig. Die Regierung hat ein neues Gesetz beschlossen, das die Dauer der aktuellen Konzessionen auf Ende 2023 beschränkt. Wer sein Strandbad über diese Deadline hinaus weiter betreiben will, muss sich um eine neue Bewilligung bewerben und sich dabei gegen andere Interessenten durchsetzen. Bei der Vergabe der neuen Konzessionen werden künftig eine Reihe von Kriterien berücksichtigt – insbesondere die vorgesehenen Dienstleistungen für die Kunden, das Preis-Leistungs-Verhältnis, aber auch mögliche Beeinträchtigungen der Natur.

Im Rahmen der Neuausschreibungen soll auch dafür gesorgt werden, dass nicht immer mehr freie Strände durch Lidos belegt werden. Schon heute sind über 50 Prozent der 7500 Kilometer langen italienischen Küstenlinie von „stabilimenti“ besetzt. In Frankreich besteht diesbezüglich eine gesetzliche Obergrenze von 20 Prozent.

Verunsicherung bei Strandbadbetreibern

Der Regierungsentscheid hat unter den Betreibern der Bezahlstrände große Verunsicherung ausgelöst – denn die öffentliche Ausschreibung der Strandkonzessionen könnte leicht zur Folge haben, dass ein Lidobetreiber seinen Platz für einen anderen Mitbieter räumen muss – möglicherweise für einen großen ausländischen Tour-Operator oder einen Finanzinvestor. Für Roberto Santini, Betreiber eines beliebten Lidos im toskanischen Badeort Forte dei Marmi, käme das schlicht einer „Enteignung“ gleich. „Fast alle von uns sind kleine Unternehmer, die ihr ‚stabilimento‘ mit viel Leidenschaft und großem finanziellen Einsatz in Schuss halten. Wir sollten von der Regierung dafür belohnt und nicht bestraft werden“, betont Santini.

Der italienische Premier Mario Draghi. Er will bei den Tausenden italienischen Bezahlstränden für mehr Konkurrenz sorgen. © Quelle: imago images/Insidefoto

Bestraft werden auch die Gästinnen und Gäste: Angesichts der Unsicherheit, ob man im Jahr 2024 noch eine Konzession haben wird, würden viele Betreiber erst einmal auf Investitionen und Unterhalt verzichten, sagt Marzia Marzoli, die am Strand der Etruskerstadt Tarquinia ein „stabilimento“ betreibt. Auch die Banken hätten bereits die Kredite gesperrt. „Somit werden die Gäste im Vergleich zum Vorjahr die gleichen oder schlechtere Dienstleistungen erhalten.“

In Zeiten, in denen der nationale Autobauer Fiat gerade im französischen Stellantis-Konzern aufgegangen ist und die gute alte Alitalia unter dem neuen, einfallslosen Namen ITA einen ausländischen Käufer sucht, ist den meisten Italienern der Gedanke, dass ihr Lido, dem sie von Kindesbeinen an die Treue halten, ab 2024 von einem chinesischen Tour-Operator geführt werden könnte, beängstigend und absurd.

Das Unbehagen gegenüber Draghis neuer Revolution ist jedenfalls verbreitet – und ob das Parlament im laufenden Wahljahr die Courage hat, das von der Regierung vorgelegte Gesetz abzusegnen, bleibt abzuwarten. Lega-Chef Matteo Salvini hat bereits vielsagend angekündigt, dass man die Vorlage noch werde „verbessern“ müssen. Und „verbessern“ kann im Zusammenhang mit den „stabilimenti“ nur eines bedeuten: verwässern.