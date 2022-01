„Mein Schiff 6″ und Hapag-Lloyd Cruises verlangen künftig Booster-Impfung

Anzeige

Hapag Lloyd Cruises, die eine Marke von Tui Cruises ist, verschärft ihre Bestimmungen bezüglich des Impfschutzes. Ab Mitte Februar 2022 müssen alle Reisenden ab 18 Jahren einen Corona-Booster vorweisen können, wenn deren Grundimmunisierung mehr als drei Monate zurückliegt, heißt es in den FAQ auf der Webseite der Hamburger Reederei.

Die Regelung zur Auffrischungsimpfung gilt für Reisen mit den Schiffen Europa, Europa 2, Hanseatic Spirit, Hanseatic Nature, Hanseatic Inspiration und dem Privatjet Albert Ballin, die ab dem 14. Februar starten. Außerdem müssen ab dem 1. Februar alle Personen über zwölf Jahren vollständig geimpft sein, um an einer Kreuzfahrt teilnehmen zu können – bislang galt die Pflicht zur Impfung für Reisen von Hapag Lloyd Cruises ab 18 Jahren. Bereits seit Herbst 2021 gilt 1G plus für alle Gäste und Gästinnen.

Orient-Kreuzfahrten mit „Mein Schiff 6″ ab Februar nur mit Booster-Impfung

Auch für Orient-Kreuzfahrten mit der „Mein Schiff 6″ von Tui Cruises soll für alle Personen ab 18 Jahren ab dem 23. Februar die Booster-Impfung Pflicht sein, wenn die Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Eine Impf- und Testpflicht (1G plus) besteht schon seit einiger Zeit. Die Reederei empfiehlt die Booster-Impfung mindestes eine Woche vor Reiseantritt, auch für Genesene.

Aufgrund der Corona-Ausbrüche auf dem Schiff zum Jahreswechsel zieht die Reederei zudem weitere Konsequenzen: Noch bis zum 21. Januar soll das Kreuzfahrtschiff still stehen, erst danach soll der Gästebetrieb wieder aufgenommen werden. Zudem wird nur noch Dubai als Wechselhafen genutzt, Doha als entfällt und wird nicht angesteuert. Und es sind nur noch geführte Tui-Cruises-Ausflüge möglich, keine individuellen Landgänge. Ab dem 23. Februar gilt in der gesamten Flotte 1G plus für alle Reisenden ab zwölf Jahren.

Vereinigte Arabische Emirate, Dubai: Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ liegt im Hafen, nachdem vereinzelte Fälle von Covid-19 an Bord im Laufe der Reise festgestellt wurden. © Quelle: Festim Beqiri/TV7News/dpa

Bisher nur Booster-Empfehlung bei Aida Cruises

Aida Cruises hat bisher auf noch keinem Schiff ein Pflicht zur Impfauffrischung eingeführt. Allerdings empfiehlt die Reederei vor Reiseantritt eine Booster-Impfung. So weißt Aida darauf hin, dass eine Auffrischung beispielsweise für Landgänge in Frankreich notwendig sei. Ab dem 15. Januar benötigen dort alle Reisende ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung, wenn die zweite Impfung bereits länger als sieben Monate zurückliegt (bei Johnson & Johnson 2 Monate nach der ersten Impfung).

Auch in diesem Fall müssen zwischen Booster-Impfung und Reisebeginn müssen mindestens sieben Tage liegen. Wer bis dahin noch keine Booster-Impfung erhalten hat, kann nicht am Landgang in Frankreich teilnehmen. Für die Orient-Reisen mit dem Starthafen Dubai gilt bisher von der Reederei lediglich eine allgemeinen Empfehlungen zu einer Auffrischungsimpfung im eigenen Interesse der Reisenden.

Auf diesen Kreuzfahrten gilt die Booster-Impfpflicht außerdem

Weitere Reederei, die zusätzlich eine Booster-Impfung verlangen, sind Cunard Line, P&O Cruises und Saga Cruises. Während letztere Auffrischungsimpfung für alle Reisen ab Februar verbindlich macht, gilt bei Cunard Line und P&O Cruises die Pflicht vorerst nur bei zwei sehr langen Karibik-Reisen ab und bis Southampton. Mit diesen verschärften Regeln ist die „Queen Mary 2“ von Cunard Line ab dem 14. Januar 28 Nächte unterwegs, während die „Ventura“ von P&O Cruises seit dem 3. Januar 35 Nächte durch die Karibik fährt.