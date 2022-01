Corona-Ausbrüche auch auf mehreren Hurtigruten-Kreuzfahrtschiffen

Anzeige

Weltweit gibt es derzeit zahlreiche Corona-Fälle auf Kreuzfahrten – nun auch auf dem Expeditionsschiff „MS Maud“ und dem Kreuzfahrtschiff „MS Roald Amundsen“ der Reederei Hurtigruten. Die „MS Maud“ legte am Dienstag mit vier positiv getesteten Passagieren in der norwegischen Stadt Tromsø an. Die Reisenden und vier Kontaktpersonen seien zur Isolation an Land gebracht worden.

Trotz Corona: Hurtigruten möchte Expeditionskreuzfahrt wie geplant fortsetzten

Auch die anderen Gästinnen und Gäste sowie die Crew, die negativ getestet wurden, durften in Tromsø an Land gehen. Auf dem Schiff sollen nun zusätzliche Maßnahmen nach firmeneigenen Richtlinien umgesetzt werden, berichtet der öffentlich-rechtliche Rundfunk Norsk rikskringkasting in Norwegen. Dennoch möchte Hurtigruten die Expeditionskreuzfahrt wie geplant fortsetzten.

Die „MS Roald Amundsen“ meldet ebenfalls mehrere positiv getestete Passagiere. Mittlerweile seien sechs Infizierte und elf Kontaktpersonen identifiziert worden, die auf dem Schiff, das sich in der Antarktis befindet, isoliert wurden. Keiner von ihnen zeige Anzeichen einer Krankheit.