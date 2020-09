Après-Ski-Verbot im Winter: Österreich verkündet Corona-Regeln

Anzeige

Wien. Skifahren: Ja. Party: Nein. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger haben am Donnerstag Maßnahmen für die bald startende Wintersaison in Deutschlands Nachbarland verkündet. Und eine Regel dürfte für viele Winterfans eine Hiobsbotschaft sein: Denn die Durchführung einer Skisaison sei zwar machbar – allerdings ohne Après Ski, wie es bisher stattgefunden hat.

Konkret heißt das: Alkohol darf nur noch im Sitzen am Tisch konsumiert werden, nicht mehr im Stehen an der Theke. Auch Tanzen sei verboten, so Köstinger. An einem Tisch dürfen maximal zehn Personen sitzen.

Corona-Regeln im Skilift: Maskenpflicht in Gondeln

Weitere Punkte der Strategie “Sicherer Wintertourismus in Österreich” beziehen sich die Skischulen, Skilifte und Beherbergung. Kurz zufolge sollen die Gruppen in Skischulen verkleinert werden auf maximal zehn Personen. In Seilbahnen soll eine Maskenpflicht in Gondeln gelten. Auch das typische Gedränge beim Anstehen soll passé sein, denn Ski- und Snowboardfahrer müssen beim Anstellen künftig den Ein-Meter-Sicherheitsabstand einhalten.

Zwei Regionen in Österreich sind Corona-Risikogebiet

In Österreich steigen die gemeldeten Corona-Neuinfektionen stetig. Darauf hat auch die deutsche Bundesregierung reagiert und zwei Regionen zum Risikogebiet erklärt: Wien und Vorarlberg. Diese ist wegen seiner Skiresorts ein beliebter Anlaufpunkt für Wintersportler.