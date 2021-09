Abba-Reunion: Reisen auf den Spuren der schwedischen Band

Anzeige

Wer nach Stockholm reist, kommt kaum umhin, auf den Spuren von Abba zu wandeln. Denn überall gibt es Erinnerungen an die Band: Orte, an denen berühmte Fotos und Plattencover entstanden sind. Orte, an denen Musikvideos gedreht wurden. Oder auch einfach: Abba-Museum, das ehemalige Plattenstudio, Wohnorte. Für Stockholm gibt es sogar einen eigenen Abba-Reiseführer.

Doch nicht nur in Schweden war und ist die Band beliebt und erfolgreich. Vor allem in Großbritannien und Australien brach nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest 1974 die Abbamania aus. Ob die mit dem nun angekündigten Comeback der Band wohl auch zurückkehrt? Wir stellen einige besondere Orte auf dem Weg der Band zum Erfolg vor. Zum Nachreisen.

Västervik in Schweden – wo alles begann

Die südost­schwedische Kleinstadt Västervik ist so etwas wie der Gründungsort von Abba. Dort, im Elternhaus von Björn Ulvaeus, schrieb er zusammen mit Benny Andersson den ersten gemeinsamen Song „Isn’t It Easy to Say“, damals noch von Hep Stars gesungen. Erst sechs Jahre später formierte sich die Band Abba, zu der neben den beiden Musikern ihre jeweiligen Lebensgefährtinnen Agneta Fältskog und Anni-Frid Lyngstad gehörten.

Stockholm in Schweden: die Geschichte von Abba im Museum

Inspiriert vom Beatles-Museum in Liverpool ist 2013 das Abba-Museum in Stockholm eröffnet worden. Auf der Museumsinsel Djurgarden findet sich das interaktive Museum, in dem die Geschichte der Band erzählt wird. Außerdem sind Show­requisiten von Welttourneen zu sehen und Besucherinnen und Besucher können beim Karaoke testen, wie groß ihr Talent ist.

Leysin in der Schweiz: Abba meets Jackson Five

Abba und die Jackson Five zusammen – in der Schweiz gab es das 1979. Damals war Abba für Aufnahmen des Kinofilms „Abba – the Movie“ in dem Land. Die Musikerinnen und Musiker fuhren Ski, tollten im Schnee und drehten ihr Musikvideo für den Song „Chiquitita“ vor einem Schneemann – wo kurze Zeit später auch Michael Jackson mit der Band auftrat. Vor den Kulissen der Waadtländer Alpen hatten Zuschauerinnen und Zuschauer hier einen ganz speziellen Panoramablick.

Stockholm in Schweden: das Plattenstudio

Im ehemaligen Polar-Music-Haus in der Baldersgatan 1 entstanden viele der berühmten Abba-Platten. In dem von Mogul Stig Anderson geleiteten Studio nahm die Band Hits wie „Mamma Mia“ oder „Thank You for the Music“ auf. Das Besondere: Die Band war selbst Anteilseignerin des Plattenstudios. Heute dient der Bau übrigens als Sitz der schwedischen Polizei.

Skiathos, Skopelos und Pilio in Griechenland: Drehorte des Kultfilms „Mamma Mia!“

2008 eroberten Meryl Streep, Pierce Brosnan und Amanda Seyfried mit dem Musicalfilm „Mamma Mia!“ die Herzen der Kinozuschauerinnen und ‑zuschauer weltweit. Gedreht wurde der Film einerseits in den Studios in London, zum größten Teil aber auf griechischen Inseln. Direkt mit Abba hat das Filmset zwar nichts zu tun, doch gerade für die jüngere Generation ist der Film einer der größten Berührungs­punkte mit der Band. Gedreht wurde übrigens auf den Inseln Skiathos, Skopelos und auf dem Berg auf der gleichnamigen Halbinsel Pilio.

Göteborg in Schweden: ein Stern für Abba

Auch in der südschwedischen Stadt Göteborg, in der Ulvaeus geboren wurde, können Touristinnen und Touristen auf den Spuren von Abba wandeln. Im größten skandinavischen Freizeitpark Liseberg sind die Handabdrücke der vier Bandmitglieder in den Boden eingelassen. Vor den Toren des Parks hat die Band zudem einen Stern – der ähnlich wie auf dem Walk of Fame in den Gehweg eingelassen wurde.

Brighton in Großbritannien: der internationale Durchbruch

Der Ort des großen Triumphs: In The Dome von Brighton fand 1974 das Finale des Eurovision Song Contests statt, bei dem Abba auftraten – und mit „Waterloo“ dominierten. Bis heute gilt der Auftritt nicht nur als Beginn der internationalen Karriere der schwedischen Band, er brachte auch dem ESC Aufschwung und Popularität weltweit.

Lidingö in Schweden: eine schwedische Hochzeit

Die Besonderheit bei Abba: Von Beginn an bestand die Band aus zwei Paaren. 1970, nur ein Jahr, nachdem sich Anni-Frid Lyngstad (die übrigens als Tochter einer Norwegerin und eines Deutschen in Norwegen geboren wurde) und Benny Andersson kennenlernten, verlobten sich die beiden. Doch erst 1978 fand die Hochzeit statt: im Stockholmer Vorort Lidingö. Die Ehe hielt nur drei Jahre.

Göteborg in Schweden: der erste Auftritt von Abba

Der erste Liveauftritt von Abba fand im schwedischen Göteborg statt. Damals spielte die Band allerdings noch unter einem anderen Namen: Festfolket, übersetzt Partyvolk. Das Kulturzentrum und den Club Trädgar’n gibt es seit 150 Jahren – und noch heute tanzen hier in der Nya Allén 11 Besucherinnen und Besucher zu musikalischen Neuentdeckungen.

Sydney in Australien – wo die Abbamania begann

Der Begriff Abbamania entstand nach dem Erfolg von Abba beim Eurovision Song Contest und bezeichnet vor allem die Hysterie, die um die Band in Australien und Großbritannien ausbrach. In Australien waren die Musiker und Musikerinnen gefeierte Stars. 1976 kam die Band erstmals nach Sydney und wurde bereits am Flughafen von Fanmassen empfangen. Ein Ort ging damals in die Geschichte ein: Im Hilton Hotel in Sydney hielt die Band am 5. März eine Presse­konferenz. Nie zuvor waren so viele Journalistinnen und Journalisten bei einer Presse­konferenz wie bei dieser mit Abba.

Stockholm in Schweden –wo die Dancing Queens tanzen

In einer Disco in der Döbelnsgatan 3 im Stockholmer Stadtteil Norrmalm wurde im Jahr 1976 das Musikvideo zum Erfolgshit „Dancing Queen“ gedreht. Die Disco war Teil des Kulturzentrums Soopska Fattighuset. Am gleichen Ort gab es von 1966 bis 1970 übrigens den ersten Schwulenclub Schwedens: Im City Club gab es auch immer wieder Kabarett­vorstellungen zu sehen.

Torshälla in Schweden: die Kindheit von Anni-Frid Lyngstad

Während ihre Kollegin und ihre Kollegen allesamt Schweden sind, ist Anni-Frid Lyngstad in Norwegen als sogenanntes Deutschenkind geboren. Ihre Mutter war Norwegerin, ihr Vater deutscher Soldat – Deutschland besetzte Norwegen im Zweiten Weltkrieg. Während der Vater nach Kriegsende zurück nach Deutschland ging, war Lyngstads Mutter starken Anfeindungen ausgesetzt. Zusammen mit der Oma zogen sie nach Torshälla in Schweden, wo Anni-Frid Lyngstad schnell zur Halbwaisen wurde, als ihre Mutter 1947 starb. Lyngstad wuchs im Dorf Torshälla auf und besuchte die Schule im nahe gelegenen Eskilstuna. Das Wohnhaus des Popstars steht noch, ihre einstige Schule ist heute ebenfalls ein Wohnhaus.