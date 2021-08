3 G und hohe Inzidenz: Was das für den Urlaub in Deutschland bedeutet

Anzeige

Italien hat den “grünen Pass”, Belgien das “Covid Safe Ticket” - und Deutschland seit diesem Montag die “3G”-Regel. Mit ihr müssen Menschen, die etwa die Innengastronomie besuchen oder in ein Hotel einchecken wollen, bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 35 nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder mittels eines tagesaktuellen Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) negativ auf das Coronavirus getestet sind.

Bald keine umfassende Schutzmaßnahmen mehr ab einer Inzidenz von 50?

Zudem schreibt das Infektionsschutzgesetz derzeit vor, dass bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Deutschland hat diesen Wert am 21. August erstmals überschritten. Besonders hoch ist die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen mit 99,2. Doch aller Voraussicht nach sollen künftig keine neuen Einschränkungen bei einer Überschreitung der Inzidenzmarke von 50 greifen. Stattdessen soll unter anderem die Belastung in den Krankenhäusern als ein neuer Maßstab im Infektionsschutzgesetz eingeführt werden. Das ginge aus einer Tagung des Corona-Kabinetts mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Fachministerinnen und -ministern am Montag hervor.

Man sei sich einig, dass Gesundheitsminister Jens Spahn (SPD) zügig einen entsprechenden Vorschlag machen und das Bundeskabinett diesen dann beschließen solle, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mit. Die “Bild”-Zeitung berichtete zuerst darüber. Den genauen Zeitplan ließen Seibert und ein Sprecher Spahns vorerst offen.

Einige Bundesländer Bundesländer berücksichtigen bereits neben dem Inzidenzwert zusätzliche Faktoren oder verzichten gänzlich darauf. Ein Überblick.

Baden-Württemberg setzt als erstes Bundesland auf 3G

Bereits seit dem 16. August - und damit als erstes Bundesland - setzt Baden-Württemberg mit seiner Landesverordnung auf “3G”. Zudem setzt das Bundesland die Regel landesweit einheitlich um, das bedeutet: Unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz müssen die jeweiligen Nachweise in allen Stadt- und Landkreisen grundsätzlich vorgezeigt werden. Ausgenommen von der Nachweispflicht sind Kinder unter sechs Jahren, sowie Schülerinnen und Schüler.

Die einheitliche Regelung soll der Vereinfachung dienen, schreibt die Landesregierung auf ihrer Webseite. Umgekehrt bedeutet sie aber auch: Wer in Baden-Württemberg Urlaub macht, sollte einen Nachweis über Impfung oder Genesung stets bei sich führen oder sich regelmäßig testen lassen. Denn die Nachweispflicht umfasst weite Teile des öffentlichen Lebens beziehungsweise der Freizeitgestaltung - vom Restaurant- oder Museumsbesuch, der Teilnahme an Flussfahrten und Konzerten bis zum Saunagang. Wer in einem Hotel, einer Pension, einem Ferienhaus, einem Campingplatz oder einem anderen Beherbergungsbetrieb übernachtet, muss einen Test bei der Anreise vorweisen und danach alle drei Tage während des Aufenthalts.

3G: Mehrere Bundesländer machen Regelung nicht nur an Inzidenzwert fest

Während Baden-Württemberg auf sämtliche Indikatoren verzichtet, berücksichtigen einige andere Bundesländer neben dem Inzidenzwert zusätzliche Faktoren - noch bevor dies im Infektionsschutzgesetz umgesetzt wird.

So tritt in Thüringen am Dienstag eine neue Corona-Verordnung in Kraft, bei der auch die Auslastung der Krankenhäuser mit einbezogen wird. Mit einem Ampelsystem werden in dem Bundesland strengere Regeln angezeigt: Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 35 und mehr als vier Covid-Erkrankten im Krankenhaus springt sie Warnstufe 1 - und es gelten strengere Testvorschriften in dem jeweiligen Landkreis oder der Stadt.

In Niedersachsen sollen sich die Warnstufen und damit neue Beschränkungen ebenfalls nach zusätzlichen Parametern richten. Die neue Corona-Verordnung des Bundeslandes soll am Dienstag vorgestellt werden und am Mittwoch in Kraft treten. Auch Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, hatte angekündigt, mittelfristig nicht mehr nur die Inzidenzwerte, sondern auch die Lage in den Kliniken berücksichtigen zu wollen.