Ungeimpfte müssen abreisen: 2G gilt auch für Urlaub in Schleswig-Holstein

Anzeige

Anzeige

Der Urlaubslockdown für Ungeimpfte in Schleswig-Holstein kommt: Wer keinen 2G-Nachweis hat, muss den Urlaub abbrechen und bis Sonntag abreisen. Das berichten die „Lübecker Nachrichten“ mit Verweis auf das Landesministerium für Wirtschaft und Tourismus.

Wer ab Montag im Bundesland urlauben will, muss beim Check-in in der Ferienwohnung oder im Hotel nachweisen, geimpft oder genesen zu sein. Denn ab dem 22. November gilt die 2G-Regel für Urlaubsgäste – nach Angaben des Ministeriums „ohne Übergangsregelung“.

Das gilt für Urlaub mit Kindern in Schleswig-Holstein

Anzeige

Ausgenommen sein sollen „Kinder bis sieben Jahre und Schülerinnen sowie Schüler unter 18 Jahren, die regelmäßig getestet werden“, zitieren die LN André Rosinski, Vorstand der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (Talb). Er rechnet durchaus mit einigen Stornierungen durch die neuen Vorgaben, da bislang nur knapp 70 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland vollständig geimpft seien.

Für Geschäftsreisende gilt weiterhin die weniger scharfe 3G-Regel. In diesem Fall reicht auch ein aktueller negativer Corona-Test als Nachweis.

2G auch in Mecklenburg-Vorpommern?

Anzeige

Reisende in Deutschland müssen sich generell auf strengere Regeln einstellen. Weil die Corona-Zahlen weiter in die Höhe schnellen, wurde bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag die Einführung einer flächendeckenden 2G-Regel beschlossen. Diese tritt künftig in Kraft, wenn der Hospitalisierungsindex (Zahl der Corona-bedingten Krankenhauseinweisungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) den Schwellenwert 3 überschreitet.

Im beliebten Ostsee-Bundesland Mecklenburg-Vorpommern soll die 2G-Regel voraussichtlich vom kommenden Donnerstag, 25. November, an gelten. Das kündigte Ministerpräsidentin Schwesig nach dem Corona-Gipfel an, wie der „NDR“ berichtet. Dann wäre auch dort der Urlaub für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, nicht mehr möglich.