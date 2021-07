Trauer um Dusty Hill: Bassist der US-Kultband ZZ Top ist tot

Anzeige

Anzeige

Trauer um den amerikanischen Musiker Dusty Hill. Der Bassist der Rockband ZZ Top ist gestorben. Das gaben seine Bandkollegen Billy Gibbons und Frank Beard bekannt.

„Wir sind traurig über die heutige Nachricht, dass unser Compadre Dusty Hill zu Hause in Houston, Texas, im Schlaf verstorben ist. Wir, zusammen mit unzähligen ZZ Top-Fans auf der ganzen Welt, werden deine standhafte Präsenz und deine Gutmütigkeit vermissen“, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Facebook-Post. „Du wirst sehr vermisst, Amigo.“

Anzeige

Erst vor wenigen Tagen hatte die Band bekannt gegeben, dass Dusty Hill wegen einer Hüftverletzung nicht an geplanten Konzerten von ZZ Top werde teilnehmen können. Ob ein Zusammenhang zwischen den Problemen und seinem Tod besteht, ist nicht bekannt.

Anzeige

ZZ Top hatten mit einer Mischung aus Texas Blues, Bluesrock, Boogie, Southern Rock und Hard Rock vor allem in den 1980er-Jahren großen Erfolg. Zu ihren größten Hits zählen „Gimme All Your Lovin‘“ und „Sharp Dressed Man“.