Zydeco-Musiker in Louisiana auf offener Bühne angeschossen

Colfax. Bei einem Festival im US-Staat Louisiana ist der Zydeco-Musiker Chris Ardoin angeschossen worden. Er sei auf der Bühne in den Rücken getroffen worden, schrieb seine Frau Kerri am Samstag auf Facebook. Die Kugel sei nicht in die Lunge eingedrungen und nahe den Rippen steckengeblieben, erklärte sie.

Ardoin trat am Freitag als Headliner beim Zydeco Bike Fest in Colfax auf, als auf ihn geschossen wurde. Die Polizei erklärte, zwei Personen seien von Schüssen getroffen und verletzt worden. Bei der zweiten Person handele es sich um einen 14-jährigen Teenager. Zwei Bewaffnete seien festgenommen worden.