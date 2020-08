Zwei Festnahmen im Mordfall des Hip-Hoppers Jam Master Jay

Anzeige

New York. Einer der berüchtigtsten Mordfälle von New York City steht möglicherweise vor der Aufklärung: Die Behörden haben zwei Männer wegen der Tötung des Hip-Hop-Künstlers und Run-D.M.C-Gründers Jam Master Jay angeklagt, wie die Nachrichtenagentur AP am Montag aus Kreisen der Strafverfolgung erfuhr. Die Anklage sollte am Montagnachmittag (Ortszeit) offiziell bekannt gegeben werden.

Jason "Jay" Mizell war ein Mitglied der 80er-Jahre-Sensation Run-D.M.C. mit Hits wie "It's Tricky" und "Christmas in Hollis". Jay starb 2002 laut Polizei in seinem Studio in Hollis im Bezirk Queens durch einen Kopfschuss eines maskierten Angreifers. Die Polizei konnte damals mindestens vier Menschen ausmachen, die sich mit Jay im Studio befanden, darunter auch die zwei bewaffneten Männer. New York City und Freunde des Künstlers boten mehr als 60 000 Dollar Belohnung an, aber Zeugen verweigerten eine Aussage.

Schon vorher Verdächtiger im Mordfall

Bei den nun angeklagten handelt es sich laut drei Mitarbeitern der Strafverfolgung um Ronald W. und Karl J.; W. wurde bereits 2007 als Verdächtiger oder Zeuge in dem Mordfall gehandelt. Er sitzt derzeit wegen einer Reihe von Raubüberfällen im Gefängnis, die er nach dem Tod von Jay auf der Flucht vor der Polizei beging.

In damals eingereichten Gerichtsunterlagen warfen Staatsanwälte W. vor, mit einer Waffe hantiert und die Menschen in Jam Master Jays Aufnahmestudio aufgefordert zu haben, sich auf den Boden zu legen. Ein anderer Mann habe den Musiker dann am 30. Oktober 2002 erschossen. W. habe seinen mutmaßlichen Mittäter gedeckt, damit dieser auf Jason Mizell schießen und ihn töten konnte, schrieben die Staatsanwälte damals.