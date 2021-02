Zum Valentinstag: Michael B. Jordan mietet Aquarium für Liebesdinner mit Lori Harvey

Anzeige

Berlin. Model Lori Harvey ist am Valentinstag von „Black Panther“-Star Michael B. Jordan (34) mit einem romantischen Dinner in einem Aquarium überrascht worden. „Mein Baby hat ein Aquarium gemietet, damit wir eine private Tour machen und die Schildkröten sehen können, und dann haben wir das hier gefunden“, schrieb die 24-Jährige in einer Story bei Instagram. In dem Video ist ein Gang durch das Aquarium voller Kerzen und Blumen zu sehen – und dann auch kurz Michael B. Jordan selbst. In einem weiteren Video zeigt Harvey einen Tisch, der mit Blumen und einer Valentinskarte dekoriert ist. Auf der Speisekarte stand japanisches Essen.

Nach monatelangen Gerüchten hatten Lori Harvey und Michael B. Jordan im Januar erstmals romantische Fotos gepostet.

Jordan wurde dank Rollen in Blockbusterfilmen wie „Black Panther“ und dem Box-Drama „Creed“ bekannt. Er spielte auch in Indie-Filmen wie „Fruitvale Station“ und dem Justizdrama „Just Mercy“ mit. Im November wurde er von der Zeitschrift „People“ zum „Sexiest Man Alive“ gekürt.