Zu seinem Geburtstag: Ed Sheeran kündigt via Instagram neues Projekt an

Berlin. Nach einer Auszeit hat Popstar Ed Sheeran („Shape Of You“) eine neue Veröffentlichung angekündigt. „Ich werde später im Jahr mit der vierten Folge meiner Serie online gehen“, schrieb er am Donnerstag (Ortszeit) bei Instagram. Dazu teilte er das Foto eines Kuchens, den er zu seinem 30. Geburtstag bekommen hatte. Nach dem weltweiten Erfolg seiner ersten drei Solo-Alben „+“, „ד und „÷“ hatte Sheeran an Heiligabend 2019 eine Pause angekündigt. Er wolle „durchatmen, reisen, schreiben und lesen“.