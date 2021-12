Zlatan Ibrahimovic trifft Franziskus: „Der Papst zusammen mit seinem Chef“

Anzeige

Rom. Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat Papst Franziskus besucht und mit einem Schnappschuss des Treffens in den sozialen Medien für Begeisterung gesorgt. Der 40 Jahre alte Schwede postete am Dienstag ein Foto bei Instagram und Twitter, das ihn in Jeans und Turnschuhen breit grinsend neben dem Pontifex zeigt; auch Franziskus ist sichtlich amüsiert.

„Papst Franziskus zusammen mit seinem Chef“ oder „Eine seltene, gemeinsame Aufnahme von Gott und dem Papst“ waren zwei der zahlreichen Kommentare zu dem Bild. Der Stürmer des AC Mailand schrieb zu dem von ihm geteilten Foto: „Peace and Love @franciscus“.

Ibrahimovic brachte dem Oberhaupt der Katholiken neben einem signierten Trikot auch seine Autobiografie „Adrenalin“ als Geschenk mit, wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete. Franziskus habe dem Fußballer daraufhin gesagt, dass er sich darauf freue, es zu lesen.