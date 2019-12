Zeitung berichtet: Bahlsen-Erbe soll bei Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein

Anzeige

Hannover. Der Keks-Erbe Alex Bahlsen (61) soll laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung ums Leben gekommen sein. Demnach sei Bahlsen bei einem Flugzeugabsturz in Kanada ums Leben gekommen. Laut kanadischen Berichten ereignete sich der tödliche Unfall bereits Dienstagabend.

„Heute ist ein dunkler Tag in Nanton“, sagte Karl Kjarsgaard, Direktor des Bomber Command Museums in Alberta. „Alex hat viele Dinge in seinem Leben getan, aber seine Leidenschaft war das Fliegen.“ Bahlsens privat befestigte Landebahn wurde AJ's Flying Ranch genannt, ein kleines Stück Land, ein Dutzend Kilometer nördlich von Nanton.

Zwei weitere Passagiere ums Leben gekommen

Die Absturzstelle liegt nordwestlich von Gabriola Island vor der Küste von Vancouver. Neben Bahlsen sollen zwei weitere Passagiere ums Leben gekommen sein. Alex Bahlsen war ein Urenkel des Firmengründers Hermann Bahlsen, war aber vor mehr als 30 Jahren nach Kanada ausgewandert. Dort arbeitete er als Pilot und betrieb eine Flugschule.

RND/kiel