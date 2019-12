Zac Efron von Dreharbeiten evakuiert: Schauspieler infiziert sich mit Killerkeim

Anzeige

Port Moresby. Der amerikanische Schauspieler Zac Efron ("High School Musical", "The Lucky One") hat sich bei einem Überlebenstraining im Dschungel von Papua-Neuguinea mit einem gefährlichen, typhusähnlichen Keim infiziert und war laut der britischen Zeitung "Daily Mail" in Lebensgefahr, als er nach Australien in eine Spezialklinik geflogen wurde.

Der 32-Jährige drehte in Ozeanien die Dokumentation "Killing Zac Efron", bei der er 21 Tage mit einem Guide zusammen im Dschungel unterwegs ist. Per Kanu reiste er Anfang Dezember an und sagte: "Unter extremen Umständen blühe ich auf, ich suche nach Möglichkeiten, die mich auf jedem Level herausfordern."

Efron soll sich bereits Mitte Dezember mit dem Keim infiziert haben. In Brisbane sei er mehrere Tage lang in der Privatklinik St. Andrews War Memorial Hospital behandelt worden, bis er an Heiligabend so stabil gewesen sei, um in die USA ausgeflogen zu werden.

RND/msk

