Youtuberin Bibi will sich Brust und Nase operieren lassen

Köln. Sie ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands und verdient mit allem rund um das Thema Schönheit ihr Geld: Bianca Claßen, besser bekannt als „Bibis Beauty Palace“. Ihren 7,7 Millionen Followern auf Instagram gab sie in den vergangenen neun Jahren Tipps zum Schminken und Stylen, ließ sie aber auch an ihrem Familienleben mit ihrem Mann Julian und den zwei Kindern teilhaben.

Social-Media-Star fällt Video über Schönheitsoperation schwer

In den meisten ihrer Videos plaudert Claßen einfach gut gelaunt drauflos, in ihrem neuesten Clip ist das anders: Diesmal geht es um ein ernsteres Thema, das auch bei den Fans für Diskussionsstoff sorgt: Die 28-Jährige will zwei Schönheits-OPs vornehmen lassen: „Ich werde mir die Brüste vergrößern und auch eine Nasenkorrektur machen lassen“, sagt Claßen gleich zu Beginn ihres neuen Videos auf Youtube.

„Ihr werdet das in Zukunft sehen. Deswegen macht es auch keinen Sinn, das nicht offen und ehrlich anzusprechen“, sagt sie, während Ehemann Julian filmt.

Sie sagt, bisher zufrieden mit ihrer Oberweite gewesen zu sein, gibt aber trotzdem zu, schon lange mit dem Gedanken an eine Brustvergrößerung zu spielen. Nun, wo ihre Familienplanung erst einmal abgeschlossen sei, fühle sie sich reif dafür. „Mein Körper hat sich in der Schwangerschaft und Stillzeit schnell hintereinander deutlich verändert“, sagt die Youtuberin.

Neben den Brüsten soll auch ihre Nase eine neue Form bekommen

Noch mehr als an ihren als klein empfundenen Brüsten habe sie jedoch Anstoß an einem Hubbel auf ihrer Nase genommen. „Der hat mich schon immer unfassbar gestört.“ Schuld daran sei ein Badeunfall als Kind gewesen: „Ich bin megakrass ungebremst gegen eine Schwimmbadwand gerast“, erzählt sie.

Claßen ist sich sicher, dass sie die Entscheidung nicht bereuen werde. Sie wolle ihre Fans mit dem Video nicht „schocken“, sondern mit auf die Reise nehmen. Bereits am kommenden Wochenende sollen beide Eingriffe überstanden sein.

Psychologin sieht in OP fatales Signal

Nicht nur viele Eltern mögen nun besorgt sein, was ihre Kinder beim Anschauen des Videos über ihre eigenen Körper denken - auch Experten sehen das kritisch: „Für Kinder und Jugendliche ist die Entscheidung für die Operation schwer nachzuvollziehen“, sagt Hanna Christiansen. Sie ist Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Philipps-Universität Marburg. „Sie sehen eine super hübsche Frau, die ihnen eine Glitzerwelt vorlebt, die sie sich auch erträumen und ist trotzdem nicht zufrieden.“ Sie erwecke damit den Eindruck, ihr Selbstwertgefühl vor allem aus ihrem Äußeren zu beziehen, so die Wissenschaftlerin.

Eingriff ist Bibi Claßens individuelle Entscheidung

Als hätte sie diese Kritik vorweggenommen, sagt Bibi Claßen im Video: „Ich will damit gar nicht sagen, dass man sich unwohl fühlen sollte, wenn man eine kleine Oberweite oder einen Hubbel auf der Nase hat.“ Ihr neuestes Video solle also kein Ansporn sein, sich auch operieren zu lassen. Das sei eine ganz individuelle Entscheidung. Wie im Familien- und Freundeskreis rechne sie damit, auch auf das Video ganz unterschiedliche Reaktionen zu bekommen.

Für die Psychologin wird dieser Einschub jedoch von einer anderen Botschaft überlagert. „Claßen suggeriert, dass sich mit dem Eingriff Probleme lösen lassen.“ Das sei gerade für Zuschauer in der Pubertät fatal, die mit den Veränderungen an ihrem Körper haderten. Zusätzlich offenbare die Youtuberin ein sehr traditionelles Rollenbild: „Sie erzeugt den Eindruck, als gehe es nur darum, schön auszusehen, Konsum zu leben, Kinder zu erziehen und ihren Mann glücklich zu machen“, so die Expertin.

Botschaft des Videos kann für Heranwachsende gefährlich sein

Für Heranwachsende sieht Christiansen in dem Video durchaus Gefährdungspotenzial. „Bei der Altersfreigabe von Filmen spielt eine Rolle, ob eine Unterscheidung von Gut und Böse möglich ist. Hier ist eine solche Unterscheidung zwar nicht gefordert ist, aber von den Kindern und Jugendlichen wird trotzdem eine hohe Differenzierungsfähigkeit verlangt. Sie müssen unterscheiden, was will ich und was will eine andere Person, die ich idealisiere“, so die Forscherin der Uni Marburg. „Eine Elfjährige kann das nicht.“

Die Videoplattform Youtube setzt in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwar ein Mindestalter von 16 Jahren voraus. Jüngere dürfen die Plattform aber über ein Familienkonto bereits ab 13 Jahren nutzen. Daher der vermutlich schwer umzusetzende Wunsch der Wissenschaftlerin: „Am besten wäre es, wenn Kinder und Jugendliche solche Videos nur im Beisein ihrer Eltern anschauen.“

Video sorgt für Tausende Kommentare bei Youtube

Unabhängig davon, wie Nutzer und Wissenschaft zur Schönheits-OP stehen, auf Youtube ist das Video ein Erfolg. Binnen weniger Tage haben es gut 1,3 Millionen Zuschauer angesehen. Gut 55.000 von ihnen hoben den Daumen in Zustimmung, lediglich etwas mehr als 7200 senkten ihn. „Find es super, dass du das nicht erst im Nachhinein sagst und so ehrlich bist“, schreibt eine Nutzerin unter dem Video. Ein männlicher Follower sieht das hingegen anders: „Es nervt, wenn alle immer sagen ‚Liebe dich selbst‘ und sich am Ende doch operieren lassen.“