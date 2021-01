“Yes”: Ex-Bachelorette Nadine Klein ist verlobt

Anzeige

2018 suchte sie in der fünften Staffel der „Bachelorette“ (RTL) die große Liebe. Ihren Mann fürs Leben hat sie inzwischen gefunden – und auch die Hochzeitsglocken werden bald läuten. Denn Nadine Klein (35) und ihr Partner Tim Nicolas sind verlobt.

Wie die 35-Jährige am Freitag via Instagram mitteilte, hat ihr Lebensgefährte ihr einen Antrag gemacht. Mit den Worten „Yes. 2021 hätte nicht schöner beginnen können“ lässt sie ihre Follower an ihrem Liebesglück teilhaben und postet zwei Fotos, die sie und ihren frisch gebackenen Verlobten gemeinsam zeigen – Verlobungsring inklusive.

Weiterlesen

Wie Nadine Klein am Freitag in ihren Instagram-Stories erzählt, kam der Antrag für sie vollkommen überraschend. Aufgrund des Lockdowns sei man aktuell ja „24/7 zu Hause und ich habe immer mitbekommen, wo er hingeht, warum er das Haus verlässt“, erzählt sie ihren Followern. Irgendwie muss es ihr Tim vor Schließung der Geschäfte dann aber doch geschafft haben, einen Verlobungsring zu kaufen – umso schöner war demnach die Überraschung für die Reality-TV-Darstellerin.

Einen Termin für das Jawort scheint es noch nicht zu geben. Die Hochzeitsvorbereitungen selbst sollen „ganz ohne Eile“ stattfinden, so Klein.