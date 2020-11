Wrestling-Star The Undertaker beendet nach 30 Jahren seine Karriere

Anzeige

Drei Jahrzehnte lang stieg Mark Calaway als The Undertaker (dt. der Bestatter) in den Wrestling-Ring. Nun hat er seine Karriere offiziell beendet. Bei der Survivor Series von World Wrestling Entertainment (WWE) verabschiedete sich der 55-Jährige in einer besonderen Show vom Wettbewerb und seinen Fans. „Meine Zeit ist gekommen, den Undertaker in Frieden ruhen zu lassen“, lauteten die letzten Worte des Wrestling-Urgesteins.

Twitter-Nutzer verabschieden The Undertaker

Viele Fans verabschiedeten sich unter dem Hashtag #farewelltaker vom legendären Wrestler. So schrieb ein Nutzer: „Die größte Legende in diesem Sport feiert heute ihren Abschied. Danke für alles.“ Ein weiterer Nutzer fasst zusammen: „30 Jahre kommen heute zu einem wohlverdienten Ende.“ Einige bedankten sich vor allem für die tollen Wrestling-Momente, die The Undertaker ihnen über Jahrzehnte hinweg beschert hat. „Ich habe The Undertaker die vergangenen 30 Jahre zugesehen. Es ist traurig, ihn gehen zu sehen. Danke, Taker, für all die Erinnerungen und den Spaß. Du bist ohne Zweifel eine der größten Wrestling- und Entertainment-Legenden. Ich werde dich im Ring vermissen.“

Mark William Calaway begann seine offizielle Wrestling-Karriere 1990 und fuhr mit seiner Rolle des Deadman siebenmal den höchsten Titel der WWE ein. Er hatte sich bereits im Juni dieses Jahres aus dem Wrestling zurückgezogen.