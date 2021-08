Wolke Hegenbarth zu kleinem Sohn: „Bist Du eine coole Socke!“

Anzeige

Berlin. Schauspielerin Wolke Hegenbarth hat ihrem Sohn Avi zum zweiten Geburtstag nicht nur eine Party spendiert, sondern auch einen emotionalen Post bei Facebook und Instagram hinterlassen. „Bist du eine coole Socke!!“, schrieb die 41-Jährige zu Fotos von der Geburtstagsfeier.

„Die längsten und kürzesten Jahre meines Lebens”

„You Rock! Bleib so herrlich gelassen und in dir ruhend. So weich und klug. So witzig und froh. Wir freuen uns, dich aufwachsen zu sehen.“ Und über die Zeit seit der Geburt schreibt die Schauspielerin: „Das waren die längsten und gleichzeitig kürzesten Jahre meines Lebens!“