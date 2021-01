Wolfgang Stumph wird 75: „Nicht nur die Feier, sondern der ganze Geburtstag fällt aus“

Anzeige

Eigentlich wurde eine seiner beliebtesten Figuren bereits vor fast sieben Jahren in den TV-Ruhestand geschickt. Warum Schauspieler Wolfgang Stumph nun erneut rückfällig wurde und was sein 75. Geburtstag damit zu tun hat, hat er im RND-Doppelinterview mit seiner Tochter Stephanie verraten.

Herr Stumph, Sie werden am 31. Januar 75 Jahre alt. Ich fürchte, dass die große Feier coronabedingt ausfallen wird.

Wolfgang Stumph: Das sehe ich ganz genauso. Aber nicht nur die Feier, sondern der ganze Geburtstag fällt aus. Die Zahl 75 wird es dieses Jahr nicht geben, weil Corona uns das Feiern nicht gestattet. Wir sitzen zusammen im selbst gewählten Stubenarrest und freuen uns, dass am Vorabend unser neuer „Stubbe”-Fall gezeigt wird. Das reicht mir eigentlich. Ich feiere dann nächstes Jahr doppelt: meinen 75. und 76. Geburtstag. Dadurch werde ich in diesem Jahr nicht älter. (lacht) Aber das Alter spielt bei mir sowieso keine Rolle. Aufgrund meiner Einstellung zum Leben, sehe ich keinen Grund, mich meinem Alter entsprechend zu verhalten.

Manche Schauspieler bekommen eine TV-Gala zum Geburtstag spendiert, bei Ihnen ist es ein Film mit Ihrer Tochter.

Wolfgang Stumph: In den vielen Jahren war der Januar immer der Monat für „Salto Postale“ und bis 2014 für die „Stubbe”-Reihe. Geburtstag habe ich jedes Jahr. Es ist also Zufall, dass mein 75. Geburtstag einen Tag später ist. Diesen Zufall schenken wir uns und unseren Zuschauern. (lacht) Das erste „Stubbe”-Special nach vier Jahren lief 2018 zum Beispiel am Vorabend von Heiligabend im Dezember.

Nun läuft bereits das zweite Special, und dieses Mal ist Ihre Tochter Stephanie wieder mit von der Partie.

Stephanie Stumph: Ich wäre auch schon beim letzten Mal gern dabei gewesen, aber das hat sich mit den Dreharbeiten für „Der Alte” überschnitten.

Wolfgang Stumph: Wir waren auch alle neugierig, die Kollegin Stephanie Stumph wieder in der Rolle der Christiane Authentizität zu geben. Vor 26 Jahren im allerersten „Stubbe” war sie neun Jahre alt und sah so aus, wie die neunjährige kleine Kollegin Greta Kasalo, die nun ihre Tochter und mein Enkelkind spielt.

Die Reihe wurde 2014 offiziell beendet, aber noch scheinen nicht alle Geschichten auserzählt.

Wolfgang Stumph: Diese Reihe hat halt alles: Enkel, Ruheständler und berufstätige Partnerin. Und dann ist da auch noch dieser soziale und berufliche Instinkt dieser Reihe, immer aktuelle Themen zu finden.

In „Tödliche Hilfe” geht es um korrupte Machenschaften bei Pflegediensten. Wie kommen Sie auf so ein Thema?

Wolfgang Stumph: Diesen Stoff haben wir zusammen mit unserem langjährigen Autor Peter Kahane entwickelt. „Stubbe” ist ein Format, in dem wir unsere Moral, aber auch die Zeit in einer Familie widerspiegeln lassen. 2018 bis 2019, beim Entwickeln der Idee, war Pflege ein wichtiges Thema. Die Achtung und Arbeitsbedingungen für einen unterbezahlten, lebensnotwendigen Beruf. Die kriminellen Machenschaften derjenigen, die diese Pflege teilweise so organisieren und Menschen über Zeitfirmen oder osteuropäische Arbeitskräfte kriminell ausnutzen. In Berlin gab es Leitungen von häuslichen Pflegeeinrichtungen, die durch Versicherungsbetrug Millionen zur Seite geschafft haben. Das hat uns zu einem zweiten „Stubbe”-Special mit diesem Thema inspiriert.

Dadurch, dass das Drehbuch so früh entwickelt wurde, spielte die Corona-Pandemie offensichtlich keine Rolle dabei.

Wolfgang Stumph: Ganz genau. Als wir mit der Entwicklung des Stoffes angefangen haben, wussten wir noch gar nicht, was Corona ist. Wir haben das Drehbuch aber nicht umgeschrieben, weil es beim Erzählen weiter beim Florett und nicht beim Schwert bleiben soll. Die Wirklichkeit ist in der Notwendigkeit schneller. Eigentlich hätten wir schon damals den Film senden müssen.

Wolfgang Stumph: „Muss im Hintergrund bleiben“

Hat sich im Laufe der Jahre etwas in der Zusammenarbeit mit Ihrem Vater geändert?

Stephanie Stumph: Diese sechs Jahre Pause fühlen sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Natürlich hat sich der Beruf, den ich seit meinem neunten Lebensjahr ausüben darf, verändert, das ist klar. Ich bin jetzt 36 Jahre alt, und da liegt auch ein Schauspielstudium dazwischen. Aber ansonsten fühlt sich alles so an, als wäre das erst gestern gewesen und hätte diese Pause nie stattgefunden.

Wolfgang Stumph: Ich will und muss im Hintergrund bleiben. Wir haben nach sechs Jahren das erste Mal wieder zusammengearbeitet. Früher war es so, dass sie gesagt hat, dass sie bloß „die Tochter von“ ist. Aber das hat sich grundlegend geändert. Ich bin glücklich und stolz darauf, dass sie es geschafft hat, dass ich jetzt „der Vater von …” bin. (lacht)

Wie erklären Sie sich denn die ungebrochene Beliebtheit von „Stubbe”?

Wolfgang Stumph: Das fragen Sie nur mich? (lacht) Das ist, wenn es so ist, die Leistung eines Teams. Wir wollten mit dieser Reihe, in den Geschichten, in den Figuren und in der Besetzung authentisch in Zeit und Thema sein. Wir produzieren ja keinen historischen Film. Der Zuschauer soll sagen, die wollen uns etwas erzählen, was uns nicht bloß die Zeit klaut, sondern die haben was zu zeigen und zu sagen. Das spürt man auch beim Dreh. Das Team ist wie eine große Familie und gerade in Corona-Zeiten zu drehen war nicht einfach, aber wir haben es gepackt.

Was macht einen wesentlichen Teil eines gelungenen Films aus?

Wolfgang Stumph: Ein gutes Drehbuch und Teamwork bis zum fertigen Film.

Wird es auch noch ein drittes Special geben?

Wolfgang Stumph: Das ist abhängig vom Interesse des Zuschauers und des Senders. Schauen wir mal. (lacht)

Stephanie Stumph: Die Rolle ist toll. Motivation, das Leben einer solchen Frau weiterzuerzählen, ergibt sich schon aus der Lust an meinem Beruf.

Wolfgang Stumph: Wir schauen uns den Film im kleinen Familienkreis an. Für uns beide ist das dann zum wiederholten Mal. Ich weiß, wie wir beide ticken. Wir werden uns sehr selbstkritisch sehen. Es wird also auch für uns dadurch ein spannender Abend. (lacht)