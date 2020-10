Wolfgang Stumph: “Es ist nicht alles gut, wie es in den letzten 30 Jahren gelaufen ist”

Anzeige

Herr Stumph, in Ihrer neuen MDR-Dokumentation “Heimatliebe – Warum ich blieb” porträtieren Sie Menschen, die nach der Wende im Osten geblieben sind. Anders als Ihre vier vorangegangenen Dokus fanden die Dreharbeiten unter Corona-Maßnahmen statt.

Richtig. Wir haben im Juni sieben Tage gedreht. Dann mussten wir unterbrechen, auch weil dann die Dreharbeiten für einen neuen "Stubbe-Spezial” begannen. Im August haben wir dann noch mal drei weitere Tage für die Doku gedreht. Es war eine sehr komplizierte Zeit, Ich bin sehr oft getestet worden. Sowohl bei “Stubbe” als auch bei der Dokumentation. Es gab jeweils Hygienebeauftragte, die unter anderem auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet haben.

Wie kamen Sie auf das Thema Ihrer jüngsten Dokumentation?

Nach den vorhergehenden Filmen “Heimatliebe 1” und “Heimatliebe 2” hatten sich Zuschauer gemeldet und gesagt: “Ihr zeigt uns immer nur die, die ihre Heimat verlassen haben. Aber wir sind doch hiergeblieben. Jetzt macht mal was über uns!” Da haben wir als Team gesagt, das ist nun unsere Aufgabe. Der Zeitpunkt – 30 Jahre später – ist der richtige. Wir zeigen, warum Menschen im Osten geblieben sind. Die Protagonisten hatten nicht nur ein Riesenvertrauen, sich als Gesprächspartner zur Verfügung zu stellen. Sie waren authentisch, haben irgendwann vergessen, dass da eine Kamera läuft. Das ist ein Geschenk für den Film. Lag vielleicht auch daran, dass sie vorherigen Dokumentationen gesehen haben. Ihre Schicksale, ihre Lebenswege verliefen wie eine Sinuskurve zu einem relativ normalen Leben. Sie zeigen das kleine Glück, das jeder für sich gefunden hat.

Ist es Zufall, dass hauptsächlich Frauen im Mittelpunkt Ihrer neun Porträts stehen?

Es haben sich weniger Männer auf unseren Aufruf gemeldet. Die Frauen waren offensiver und selbstbewusster, ihren Lebensweg darzustellen. Aber insgesamt hat es die Tendenz unterstützt, die ich auch persönlich spürte. Die ostdeutsche Frau ist sehr selbstbewusst, emanzipiert und gleichberechtigt, die Ende der Siebzigerjahre nicht erst ihren Mann fragen musste, ob sie arbeiten darf, sondern sie hat einfach gearbeitet. Die ostdeutschen Frauen sind die stärkeren Männer. (lacht) Ich habe auch westdeutsche Frauen kennengelernt, die heute genauso sind. In der Wiedervereinigung steckt auch die Kraft der emanzipierten Frauen.

Warum läuft die Doku eigentlich “nur” im MDR, aber nicht in der ARD?

Das bedauere ich sehr. Denn meine Spielfilme für die ARD oder das ZDF haben immer eine gesamtdeutsche Sicht. So auch die bisherigen Dokumentarfilme. Entweder ist das Interesse der anderen dritten Programme nicht so stark an unserer Doku oder der MDR schafft es nicht, sie im Programmaustausch zu platzieren. Das wäre eine Möglichkeit, Verständnis füreinander zu schaffen. Wir müssen uns gegenseitig zuhören und verstehen. Auch vor 1990 gab es ein gelebtes Leben und Leistungen.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie sehen, dass Gegner der Corona-Maßnahmen auf Demonstrationen heute den Satz “Wir sind das Volk” rufen?

Ich finde das anmaßend und unanständig in diesem Zusammenhang. Der Satz ist in einem historischen Kontext. Dieser Satz hat geschichtlichen Zusammenhang. Denn diese Rufer sind schon wegen ihrer Anzahl nicht das Volk.

Können Sie nachvollziehen, dass diese ganzen Corona-Einschränkungen Unmut nach sich ziehen?

Eines muss man mal sagen: Die Reisefreiheitseinschränkungen, die wir jetzt durch Corona haben, sind für die Westdeutschen neu. Wir Ostdeutschen kannten das ja. Als Kabarettist sage ich: Es ist ein Vorteil. Wir lernen uns und unsere Heimat dadurch noch viel besser kennen. Wenn ich in Hamburg bin, werde ich jetzt oft von Dresdnern oder Leipzigern angesprochen. Wenn mich mal ein Bayer oder Schwabe in Dresden anspricht, dann auch mit: “Wissen Sie, ich bin das erste Mal hier gewesen.” Dann frage ich: “In Dresden?”, und erhalte als Antwort: “Nee, überhaupt bei euch im Osten. Dresden ist ja die schönste Stadt Deutschlands. Wir haben jetzt unseren Urlaub einen Tag verlängert.” Da sage ich dann: “Da brauchtet ihr erst Corona dazu?” Ich glaube, der Westdeutsche weiß mehr über Spanien, Italien, Holland und Frankreich als über den Osten. Der Ostdeutsche weiß wesentlich mehr über den Westen. (lacht)

“Es wächst zusammen, was zusammengehört”, hat Altkanzler Willy Brandt vor 30 Jahren gesagt. Hat er recht behalten?

Es ist nicht alles gut, wie es in den letzten 30 Jahren gelaufen ist, und es war auch vorher nicht alles schlecht. Ja, es wächst zusammen, aber zu langsam. Nur das Ampelmännchen ist noch nicht der Nachweis, dass wir voneinander lernen und unsere Lebenswege und Leistungen anerkennen.

Was würden Sie heute machen, wenn die Mauer nicht gefallen wäre?

Was würde ich heute machen? Ich wäre wahrscheinlich immer noch Kabarettist und würde weiter daran glauben, dass ich mich in Veränderungen einbringen kann, und hoffen, dass ich meinen kritischen Blick erhalten kann, den ich heute auch habe. Ich hätte es überlebt, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, aber ob die DDR wirtschaftlich überlebt hätte? Der Fall der Mauer ist schon ein geschichtlicher Glücksumstand für uns Deutschen gewesen – vielleicht auch für Europa. Wir dürfen nur nicht in Selbstzufriedenheit stehen bleiben, denn die Menschheit wächst nicht nur in der Anzahl ihrer Menschen, sondern auch die Probleme nehmen zu, die wir uns selbst auf dieser kleinen Erde schaffen.

Zu guter Letzt: Im Januar werden Sie 75 Jahre alt. Gibt es bereits Pläne für das nächste Lebensjahr?

Sorry, nur fürs nächste Jahr. Ich habe natürlich immer Pläne. Aber über ungelegte Eier soll man nicht reden, sonst wird’s nichts. (lacht) Denn ganz schön wird’s nie. Aber schön wird’s immer.