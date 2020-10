Wolfgang Niedecken über Anfänge mit BAP: In freien WG-Zimmern von Fans geschlafen

Anzeige

Berlin. BAP-Sänger Wolfgang Niedecken erinnert sich an die bescheidenen Anfänge seiner Band. “200 Mark, ein Kasten Bier und belegte Brötchen. Geschlafen wurde, wo was frei war: im Umkleideraum, falls vorhanden, auf dem Billardtisch der Auftrittskneipe, in freien WG-Zimmern von Konzertbesuchern, im Auto”, sagte der 69 Jahre alte Sänger der Kölschrock-Band (“Verdamp lang her”) dem “Spiegel”.

Die Gruppe gründete sich 1976. Er und seine Musiker hätten sich in der bescheidenen Anfangszeit aber nicht arm gefühlt, sondern beschenkt: "Denn wir machten ja genau das, was wir wollten."

So entstand der Bandname

Sparsam ist auch der Bandname: "Ich hatte meinen Bandkollegen oft von der Sparsamkeit meines "Bapp" (Kölsch für Papa) erzählt. (...) Wir brauchten vor unserem ersten Auftritt einen griffigen Namen, um Plakate zu beschriften. Einer sagte: "Schreibt Bap drauf, aber lasst das zweite P weg, das sieht scheiße aus." Das war's: BAP."