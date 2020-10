Wolfgang Bahro: “Auch der größte Mistkerl hat seine positiven Seiten”

Anzeige

Anzeige

Herr Bahro, in Ihrer Autobiografie “Immer wieder Gerner” schreiben Sie, dass Sie nur zwei Monate bei “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” mitspielen wollten.

Ich hatte die ersten Folgen von GZSZ gesehen. Damals war es wirklich noch ein bisschen wie Schultheater. Es waren viele, gut aussehende Models dabei, die mitspielten, aber von Schauspielerei nicht so viel Ahnung hatten. Die Serie wurde damals von den Medien total auseinandergenommen: “Wie kann man sowas nur senden? Das ist billigstes Niveau!” Bei diesen schlechten Kritiken hatte ich als junger, aufstrebender Schauspieler große Bedenken, ausgerechnet in so einem Format anzufangen. Ich wollte in großen Serien beim ZDF mitspielen oder Kinofilme drehen. Aber meine damalige Agentin hat mich überredet und gesagt: “Du hast noch nicht so viel Fernsehen gemacht. Probiere es doch mal zwei Monate aus. Dann hast du mehr Fernseherfahrung. Daraus sind jetzt fast 28 Jahre geworden.” (lacht)

Ist das schon rekordverdächtig, wenn man 28 Jahre lang in einer Serie mitspielt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das wäre interessant zu wissen. Vor ein paar Jahren hat mich mal ein Journalist gefragt, wie man sich als Fernsehlegende fühlt. Da habe ich gesagt, dass das Quatsch sei, weil es ganz andere gebe. Zum Beispiel Horst Tappert, der jahrelang den “Derrick” gespielt hat. Daraufhin erwiderte der Journalist, dass Tappert die Rolle nur 24 Jahre gespielt habe. (lacht)

Stimmt es, dass früher Sarah Wiener bei GZSZ für das Catering zuständig war. Sind Sie deshalb so lange geblieben?

Das Catering von Sarah war natürlich hervorragend, aber sie war nicht ausschlaggebend, dass ich so lange bei GZSZ geblieben bin. (lacht) Es stimmt einfach alles. Es sind immer wieder interessante Geschichten, die Gerner erlebt. Sicher gab es auch immer mal wieder Momente, in denen ich dachte, dass ich aufhören möchte. Meistens, wenn die Geschichten zu abstrus wurden. Bevor die Figur kaputt gemacht wird, weil irgendwelche absurden Geschichten erfunden werden, gehe ich lieber. Dann soll Gerner den plötzlichen Tod sterben. Aber Gott sei Dank konnte ich mit der Produktion immer über alles reden.

Wie lebt es sich mit dem Titel Bösewicht der Nation?

Anzeige

Es gibt Leute, die die Serie überhaupt nicht kennen, aber mich kennen sie. (lacht) Das ist mir mal mit dem Bundestrainer Jogi Löw passiert. Die DFB-Fußballmannschaft hatte ein Fotoshooting in der Nähe von unserem Studio. Löw erblickte mich dann und sagte: “Die Serie gucke ich nicht, aber natürlich kenne ich Jo Gerner!”

Werden Sie auf der Straße denn mit Jo Gerner oder mit Wolfgang Bahro angesprochen?

Anzeige

Früher wurde ich öfter mal mit Jo Gerner verwechselt. Da haben mich Leute auf der Straße nach juristischen Ratschlägen gefragt. Das hat sich heutzutage ein bisschen gelegt. Da werde ich auf der Straße eher mit Wolfgang Bahro angesprochen als mit Jo Gerner. Aber es kommt schon mal vor, dass mir eine ältere Dame entgegenkommt und sagt: “Sie sollen doch nicht immer so böse zu ihrer Frau sein.” (lacht)

Apropos böse, täuscht mein Eindruck oder war Gerner früher fieser?

Definitiv. Das schätze ich auch so an meiner Rolle, dass sie vieles mit Augenzwinkern macht. Dieses plakative Böse gibt es auch im normalen Leben nicht. Auch der größte Mistkerl hat seine positiven Seiten. Bei Gerner sind die Verhältnismäßigkeit der Mittel oft ein bisschen übertrieben. Wenn ihm jemand gegen das Schienbein tritt, dann haut er mit einem Vorschlaghammer zurück. Aber ansonsten ist er jemand, der sehr empathisch sein kann, wenn er es will. Er macht nichts ohne Grund.

Wenn man Gerner vor Gericht stellen würde und ihn wegen all seiner Straftaten wie Entführung, Erpressung, Nötigung etc. anklagen würde, was wäre das Gesamtstrafmaß, mit dem er rechnen müsste?

Eine Rechtsanwaltskanzlei hat das zum Spaß mal ausgerechnet und ist auf 220 Jahre gekommen. (lacht) Aber ich bin mir da nicht so sicher, weil ich unser deutsches Recht wirklich sehr liberal finde. Um wirklich lange ins Gefängnis zu kommen, muss man sich in Deutschland schon Einiges leisten. Das, was Gerner hauptsächlich gemacht hat, sind eher Kavaliersdelikte als massive Straftaten.

Anzeige

Gerner hat sogar mal seine eigene Tochter entführt. War das die schlimmste Tat von ihm?

Ich glaube, es war schlimmer, dass er einem Arzt den Auftrag gegeben hat, einem anderen Arzt mit einem Skalpell in die Hand zu schneiden, damit der dann nicht mehr operieren konnte. Das war eine der fiesesten Nummern. Aber natürlich war es auch heftig, die eigene Tochter zu entführen und der Mutter zu sagen, dass das Kind tot sei.

Dabei war die Rollenbeschreibung für Jo Gerner anfangs lediglich, dass er ein charmantes Schlitzohr sein sollte. Hat er sich erst im Laufe der Zeit zum Fiesling entwickelt?

In den ersten Folgen war er ziemlich straight. Anfangs war auch noch Gerners Halbbruder Patrick Graf der Bösewicht der Serie. Doch irgendwann hat man dann wohl gemerkt, dass der Gerner noch härter und böser sein kann.

Wie viel von Jo Gerner nehmen Sie nach dem Dreh mit nach Hause?

Gar nichts. Ich lasse die Anzüge von Gerner am Set und ziehe meine Privatklamotten an. Ab diesem Moment bin ich wieder Wolfgang Bahro. Wenn die Kamera am nächsten Tag wieder angeht, dann bin ich Jo Gerner.

Anzeige

Sie drehen neben GZSZ auch noch diverse andere Sachen. Welche Rolle hatten Sie eigentlich direkt vor Jo Gerner gespielt?

Das war ein ZDF-Sechsteiler namens “Dienstreise”, in dem ich einen schwulen Modeschöpfer gespielt habe. Danach bekam ich nur Schauspielangebote als Schwuler, als Modeschöpfer oder als schwuler Modeschöpfer. Damals dachte ich: “Kinder habt ihr gar keine Fantasie?” Das war auch ein zusätzlicher Grund, den Rechtsanwalt Jo Gerner zu spielen, weil der von meinem Modeschöpfer total weit weit war. Das war ein Macho, der Frauen benutzte, um an sein Ziel zu kommen. Das war das komplette Kontrastprogramm. Heute lehne ich dafür Rollen ab, die zu sehr dem Gerner ähneln. So ändern sich die Zeiten. (lacht)

Im Laufe der Jahre wurde auf Jo Gerner geschossen, er wurde lebendig begraben, und er hat einen Mordanschlag überlebt. Bestimmt werden Sie oft gefragt, wie Ihre Figur aus der Serie ausscheidet. Aber wäre es nicht viel schöner, wenn der mit 90 Jahren sanft im Schlaf stirbt?

(lacht) Das wäre so ein Ende wie im dritten Teil von “Der Pate”. Da sitzt Al Pacino als alter Mafioso auf seinem Landsitz auf einem Stuhl und erinnert sich an die schönen Zeiten. Die Kamera fährt dabei immer weiter weg, und als Pacino kaum noch zu erkennen ist, kippt er um und ist tot. Aber so schnell wird Gerner noch nicht sterben. Da warten erst noch ein paar schöne Geschichten auf ihn, die noch erzählt werden müssen.