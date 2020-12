Wladimir Klitschko: „Mein Herz ist stärker und besser geworden, seit ich Vater bin“

Anzeige

Wladimir Klitschko ist der neue Träger des „Goldenen Herzens“ der Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“. Der ehemalige Boxweltmeister im Schwergewicht erhielt die Auszeichnung für sein vielfältiges soziales Engagement. Die Klitschko Foundation konnte eigenen Angaben zufolge innerhalb der letzten 18 Jahre fast zwei Millionen Kindern helfen.

Im Interview mit „Bild am Sonntag“ sagte Wladimir Klitschko, dass er es nicht ertragen könne, wenn er Kinder leiden sehe. Auf die Frage, ob sein Herz weicher geworden sei, antwortete der ehemalige Boxprofi: „Nicht weicher. Mein Herz ist eher größer, stärker und besser geworden, seit ich Vater bin.“

Wladimir Klitschko: „Ich vergesse nicht, wo ich herkomme“

Was die Erziehung seiner Tochter Kaya angeht, sei es Klitschko äußerst wichtig, die Fünfjährige nicht materialistisch zu erziehen: „Meine Familie stammt aus einfachen Verhältnissen. Ich vergesse nicht, wo ich herkomme“, sagte er der Zeitung. Töchterchen Kaya habe dem Boxer bereits einiges beigebracht. Erst durch sie habe Wladimir Klitschko verstanden, wie wichtig es sei, Kindern die eigenen Werte weiterzugeben.

„Ein Kind muss Träume haben“

Bei seinem eigenen Erziehungsstil ist Wladimir Klitschko wichtig, dass seine Tochter lernt, am Ball zu bleiben, wenn sie sich für etwas begeistert. „Ein Kind muss Träume haben und lernen, für diese Träume zu kämpfen“, sagte der 44-Jährige. „Nicht, wie ich früher, in einem Boxring. Na ja, vielleicht ein bisschen, denn das Leben ist ein ständiger Kampf mit den Herausforderungen. Man muss ihnen das Gesicht zeigen und niemals feige sein“, so Klitschko.