Witwe nach Tod von Bob Saget: „500-mal am Tag gesagt, wie sehr wir uns lieben“

Kelly Rizzo, die Witwe von Hollywoodstar Bob Saget, hat auf Instagram Abschied von ihrem überraschend verstorbenen Ehemann genommen. Der 65-Jährige war am 9. Januar tot auf seinem Hotelbett gefunden worden, die Todesursache ist bislang unklar.

Kelly Rizzo schreibt in einem langen Brief unter einem Foto, das das Paar lächelnd zeigt: „Wie glücklich war ich, dass ich diejenige war, die mit dem unglaublichsten Mann der Welt verheiratet war. (...) Wir hatten Zeit, einander glücklicher zu machen. als wir es je waren, und unsere Leben für immer zu verändern.“

Sie bereue nichts, sagt Rizzo: „Wir haben uns so sehr geliebt und es uns 500-mal am Tag gesagt, immer wieder. Ich wusste, wie sehr er mich bis zum letzten Moment geliebt hat, und er wusste das Gleiche von mir. Ich bin so dankbar dafür, nicht jeder erlebt das.“ Rizzo beendet ihren Post mit den Worten: „Liebling, ich liebe dich mehr als alles andere, für immer.“

Woran Saget starb, ist bislang unklar. Es habe zunächst keine Hinweise auf Drogenkonsum oder ein Verbrechen ergeben, teilte die Rechtsmedizin vom Bezirk Orange County in Florida am Montag mit. Die Veröffentlichung eines vollständigen Autopsieberichts stand zunächst aus. Die Todesursache werde weiter untersucht, hieß es in der Mitteilung. Dies könne etwa zehn bis zwölf Wochen dauern.