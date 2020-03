Wirbleibenzuhause-Festival: Diese Stars sind dabei

Anzeige

Viele Menschen in ganz Deutschland wären in den kommenden Tagen und Wochen auf Konzerte und Festivals gegangen. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurden alle kulturellen Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Doch viele Musiker weltweit haben bereits eine Möglichkeit genutzt, ihren Fans trotzdem eine Freude zu bereiten – und sich selbst in der Insolation zu beschäftigen: Sie geben Konzerte in ihren eigenen vier Wänden und streamen sie auf ihren Social-Media-Kanälen.

Am Sonntagabend findet nun das erste #Wirbleibenzuhause-Festival statt. Das Konzert, bei dem acht prominente deutsche Musiker aus ihren eigenen vier Wänden performen werden, ist eine Initiative des Bundesgesundheitsministeriums. Doch wer tritt da eigentlich auf? Hier eine Auflistung der Künstler mit ihren Auftrittszeiten:

18 Uhr: Mathea

18.30 Uhr: Michael Schulte

19 Uhr: Lotte

19.30 Uhr: Nico Santos

20.00 Uhr: Alvaro Soler

20.30 Uhr: Max Giesinger

21.00 Uhr: Lea

21.30 Uhr: Johannes Oerding

