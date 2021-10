„Star Trek“-Star William Shatner fliegt ins All: „Was für ein Wunder“

Anzeige

Cape Canaveral. Der „Star Trek“-Schauspieler William Shatner will mit einer Kapsel des Unternehmens Blue Origin am 12. Oktober ins All fliegen. Er wird einer von vier Personen an Bord der Kapsel sein, wie Blue Origin am Montag mitteilte. Als 90-Jähriger wird Shatner der älteste Mensch sein, der jemals im All war. „Ich habe jetzt seit langem vom Weltraum gehört“, teilte Shatner mit. „Ich nutze die Gelegenheit, um ihn selbst zu sehen. Was für ein Wunder.“

Der Weltraumflug wird voraussichtlich zehn Minuten dauern und maximal eine Höhe von circa 106 Kilometern erreichen. Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos, plant mit dem im Westen von Texas startenden Weltraumflug seinen zweiten bemannten.

Neben Shatner sollen auch der frühere Nasa-Ingenieur Chris Boshuizen, der Unternehmer Glen de Vries und die stellvertretende Chefin von Blue Origin, Audrey Powers mitfliegen.

Bezos hatte im Juli gemeinsam mit seinem Bruder Mark, einer 82 Jahre alten frühere US-Pilotin und einem 18-jährigen Niederländer einen rund zehnminütigen All-Ausflug an Bord des Raumschiffes „New Shepard“ seiner Firma Blue Origin unternommen. Wenige Tage zuvor hatte mit dem Briten Richard Branson ein weiterer Milliardär sein eigenes Raumschiff getestet.