Willi Herren ist tot: So trauern seine Kollegen um ihn

Anzeige

Anzeige

Der Schauspieler Willi Herren ist mit nur 45 Jahren am Dienstag gestorben. Das bestätigte die Polizei in Köln gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sein Management und Kollegen aus Film, TV und der Schlagerbranche trauern um Herren.

So schrieb das Management des Fernsehstars in einer Mitteilung gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Mit tiefer Bestürzung und Trauer nehmen wir Abschied von Willi Herren. Er war Familienmensch, Freund, Schauspieler und Künstler, ein kölscher Jung, der auf den manchmal steinigen Pfaden des Lebens jede Herausforderung angenommen hat.“ Sein Humor, sein Lachen, seine Leidenschaft und sein Wille, niemals aufzugeben, würden immer in Erinnerung bleiben, hieß es weiter. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden.“

TV-Kollegin Giulia Siegel, mit ihm in der Sendung „Promis unter Palmen“ zu sehen, schrieb: „Danke für die letzten Monate und wie du für mich da gewesen bist in der Sendung. Du warst mein Fels in der Brandung, was wir beide vorher nie gedacht hätten.“ Am kommenden Wochenende wollte Herren bei der Sängerin übernachten. „Wir wollten uns ein paar lustige Tage machen“, so Siegel. „Mein tiefstes Beileid an alle deine Kinder, Enkel, Schwester und alle Menschen, die dich geliebt haben. Hab dich so liebgewonnen und jetzt bist du nicht mehr da.“

Anzeige

Anzeige

Julian F. M. Stoeckel, der noch im Januar mit Herren gedreht hatte, schrieb auf Twitter: „Mir zittern die Knie, mir zittert der ganze Körper … Ich bin tieftraurig … Im Januar haben wir zusammen gedreht und jetzt bist du nicht mehr da … Mir fehlen die Worte … Ich werde dich sehr vermissen …

Anzeige

Mickie Krause: „Du hattest dein Herz am rechten Fleck“

Auch Sängerkollege Mickie Krause zeigte ein Foto von sich und Herren aus früheren Tagen und schrieb einen emotionalen Text: „Ich bin gerade echt geschockt. Mir fehlen die Worte. Willi, du warst ein feiner Kerl, mit vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen in deinem Leben!“ Weiter schrieb er: „Ich habe dich immer als liebenswerten Kollegen erlebt! Du hattest dein Herz am rechten Fleck! Umso trauriger macht es mich, dass du nicht mehr unter uns bist!“

Evelyn Burdecki schrieb schlicht: „Mir fehlen die Worte ...“ Auch sie teilte auf ihrem Twitter-Account ein Foto von sich und Willi Herren.

Auch Oliver Pocher äußerte sich am Dienstagabend in seiner Instagram-Story und auf Twitter zu dem überraschenden Tod des Kölners: „Auch wenn ich Willi nur flüchtig kannte, ist es ein tragisches Schicksal, als Vater so plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden. Ich habe ihn immer als lebensfrohen Menschen wahrgenommen und spreche allen Hinterbliebenen mein herzliches Beileid aus.“

Anzeige

Bildergalerie Willi Herren: sein Leben in Bildern 1 von 10 1 von 10 Willi Herren wurde in der Rolle des Oliver „Olli“ Klatt in der ARD-Serie „Lindenstraße“ bekannt. @ Quelle: imago images / APress

Tim Toupet kannte Willi Herren schon seit über 20 Jahren

Pietro Lombardi verabschiedete sich in seiner Instagram-Story von seinem Kumpel. „Ruhe in Frieden, mein Freund @williherren. Wir werden dich vermissen. Du warst so ein toller, lustiger Mensch. Ich kann es nicht glauben.“ Im Interview mit dem Sender RTL sagte Schlagersänger Tim Toupet: „Ich kenne Willi über 20 Jahre. Er war jahrelang Friseurkunde bei mir, da hatte ich mit der Showbranche noch nichts zu tun. Uns verband erst Kundschaft, dann Bekanntschaft, dann Freundschaft. Ich habe mit Willi alles erlebt in den letzten 20 Jahren: Wir haben geweint, gelacht und sind uns an den Kragen gegangen. Willi ist ein 100-prozentiger kölscher Jung und einer der begnadetsten deutschen Schauspieler, die wir hatten.“

Schauspielerin Jenny Elvers richtete ihre Worte direkt an den verstorbenen Schauspieler: „Willi!! Ich kann es gar nicht glauben!“ Auch versicherte sie der Ex-Frau von Herren und seiner Tochter ihr Beileid.

Anzeige

Dragqueen Katy Bäm, die derzeit noch mit Willi Herren bei „Promis unter Palmen“ zu sehen ist, postete auf Instagram: „Willi ... RIP. Ich bin sprachlos, geschockt und unendlich traurig. Es war schön, dich kennenlernen zu dürfen.“

Dragqueen Olivia Jones hatte mit Willi Herren vor einigen Jahren mal gemeinsame Sache gemacht und mit ihm Kieztouren in Köln organisisiert, ähnlich ihrem Vorbild in Hamburg. Jones verabschiedete sich auf Instagram: „Die Welt steht still. Für einen kurzen Moment. Und wieder einmal ahnen wir, wie schnell doch alles vorbei sein kann. Willi, du hast immer alles gegeben, um zu unterhalten. Und das Letzte, was wir von dir sahen, war deine klare Kante gegen Homophobie und Mobbing beim Start von ‚Promis unter Palmen‘. Großes Kino. Mach et joot, schwing de Hut, Jung.“

Auch RTL erinnerte an den ehemaligen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten: „Wir sind traurig über die Nachricht vom Tod von Willi Herren. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, lieber Willi!“

Willi Herren war am Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Der Schauspieler („Lindenstraße“) wurde 45 Jahre alt.