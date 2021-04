Willi Herren ist tot: Ex-„Lindenstraße“-Star wurde nur 45 Jahre alt

Anzeige

Köln. Der Schauspieler Willi Herren ist tot. Das bestätigte die Polizei am Dienstag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Herren wurde nur 45 Jahre alt.

Die Kölner Polizei wurde nach Angaben einer Sprecherin um 14.20 Uhr alarmiert. Informationen zur Todesursache gebe es noch nicht, der Einsatz laufe noch. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und RTL berichtet.

Bekannt wurde Willi Herren als Serien-Fiesling „Olli Klatt“ in der ARD-Sendung „Lindenstraße“. Später trat er als Sänger von Mallorca-Partyschlagern auf. Zudem war er in zahlreichen Reality-Formaten zu sehen: 2004 war Herren Kandidat in der zweiten Staffel des RTL-Dschungelcamps und belegte den dritten Platz, es folgten Teilnahmen an „Promi Big Brother“, „Sommerhaus der Stars“ und „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“. Zurzeit ist Herren in der bereits aufgezeichneten Sat.1-Show „Promis unter Palmen“ zu sehen.