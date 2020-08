Will Smith mit Zahnlücke: Hat ihm Jason Derulo wirklich die Zähne ausgeschlagen?

Anzeige

Das ging ins Auge – oder besser: auf die Zähne. Auf Instagram zeigt sich Hollywoodstar Will Smith mit einer riesigen Zahnlücke – dafür soll angeblich Sänger Jason Derulo verantwortlich sein. Fans rätseln jetzt: Stimmt das wirklich? Oder erlaubt sich der Schauspieler nur einen Spaß mit seinen Followern?

Der Oscargewinner postete in verschiedenen sozialen Medien jedenfalls ein Video, in dem er Jason Derulo zeigt, wie er den Golfschläger richtig schwingt. “Warte noch”, sagt er zu dem befreundeten Sänger und tritt an ihn heran. Just in diesem Moment zieht der 30-Jährige durch und scheint Smith direkt im Gesicht zu treffen – zwei Schneidezähne brechen offenbar ab. Smith greift daraufhin zu seinem eigenen Schläger und zielt damit auf Derulos Gesicht – dann bricht das Video ab.

Jetzt rätseln die Fans, ob das Ganze nur ein Scherz war oder ob der “Prinz von Bel Air” wirklich zum Zahnarzt muss – die Reaktion des Hollywoodstars, der das vermeintliche “Unglück” im Video relativ locker hinzunehmen scheint, lässt jedenfalls auf Ersteres schließen.

Später zeigt sich Smith dann noch lückenhaft grinsend auf einem Foto mit Derulo. Eine endgültige Auflösung des vermeintlichen Scherzes gibt es bislang allerdings noch nicht.