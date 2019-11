Wijnvoord über Walter Freiwald: “Froh, dass wir uns noch versöhnt haben”

Anzeige

Moderator Walter Freiwald ist am Samstag im Alter von 65 Jahren gestorben. Sein ehemaliger "Der Preis ist heiß"-Kollege Harry Wijnvoord (70) sprach der Familie sein Mitgefühl aus. „Ich bin tief erschüttert. Meine Gedanken sind bei seiner Familie. Ich bin sehr froh, dass ich mit Walter noch vor Kurzem länger sprechen konnte“, sagte Harry Wijnvvoord gegenüber der "Bild".

"Wir waren nicht die besten Freunde"

Dabei waren die beiden Männer seit mehr als 20 Jahren zerstritten und sprachen kein Wort miteinander. Doch kurz vor Freiwalds Tod versöhnten sich die ehemaligen Kollegen. „Wir waren in den letzten Jahren nicht die besten Freunde, aber diese Nachricht hat mich geschockt und alles relativiert", sagte Wijnvoord noch vor zwei Wochen. "Ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe ihn sofort angerufen, um ihm zu sagen, dass er das nicht verdient.“

Erst Anfang November hatte Freiwald öffentlich gemacht, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Berühmt wurde der Moderator an Wijnvoords Seite durch „Der Preis ist heiß“ (1989–1997). 1873 Sendungen der TV-Spielshow moderierten die beiden in den Neunzigerjahren zusammen.

