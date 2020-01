Wie süß sind die denn: Royale Zwillinge werden neun

Anzeige

Vor wenigen Tagen feierten Prinz Vincent und Prinzessin Josephine von Dänemark ihren neunten Geburtstag. Und dafür gibt es aus dem Palast neue Fotos - die Mama, Kronprinzessin Mary, laut dem dänischen Promi-Magazin "Se og hør" selbst gemacht hat. Und die vier Fotos zeigen nicht nur, dass die royalen Zwillinge schon richtig groß geworden sind, sondern auch, wie süß die beiden miteinander umgehen.

Auf einem der Fotos haben sich Prinz Vincent und seine 26 Minuten jüngere Schwester ganz eng umarmt, auf einem gibt er ihr einen Kuss auf die Wange. Ein weiteres Foto zeigt den Prinzen mit seinen beiden älteren Geschwistern, Prinz Christian (14) und Prinzessin Isabella (12). Und auf dem vierten knuddelt der jüngste Spross von Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik mit einem Pferd - offenbar reitet das Mädchen, da es einen Helm trägt. Dann käme die kleine Josephine ganz nach ihrer Mama: Deren Liebe für Pferde ist bekannt.

Vier dänische Kronprinzenkinder ziehen in die Schweiz

Die Geburtstagsfeierlichkeiten fanden nicht im heimischen Dänemark statt, denn die Royals sind kürzlich in die Schweiz gezogen - ohne ihre Eltern. Zwölf Wochen lang sollen die vier baldigen Königskinder dort zur Schule gehen. In der vergangenen Woche hatten die vier ihren ersten Schultag. Entgegen erster Aussagen werden die Kinder allerdings nicht ganz alleine in der Schweiz weilen - Mama Mary soll sich in der Nähe aufhalten, meldet das Promi-Magazin.

Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary brachten ihre Kinder Christian, Vincent, Isabella und Josephine in die Schweiz, wo sie nun zur Schule gehen. © Quelle: Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa

In dem Skiparadies Verbier, wo sich die internationale Schule befindet, hat die Familie schon öfter Urlaub gemacht, die Kinder kennen die Region also gut. Auf der Schule sollen die vier auch ihre Englisch- und Französisch-Kenntnisse verbessern, Prinz Christian und Prinzessin Isabella haben bereits in Dänemark Unterricht in diesen Fächern bekommen.

