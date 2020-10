Wendlers Corona-Verschwörungstheorien: RTL distanziert sich, Kaufland stoppt Werbung

Anzeige

Nicht nur mit seinem DSDS-Ausstieg, vor allem auch mit Verschwörungstheorien zum Coronavirus überrascht und empört Schlagerstar Michael Wendler am Donnerstagabend seine Follower bei Instagram. Sein bisheriger Haussender RTL distanzierte sich auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) von den Aussagen, Kaufland stoppte in sozialen Medien die erst am Donnerstag veröffentlichte Werbekampagne mit dem 48-Jährigen.

„Wir sind völlig überrascht von den Aussagen von Michael Wendler. Sowohl zum Ausstieg aus DSDS als auch von seinen Verschwörungstheorien. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich“, teilte Claus Richter, Leitung RTL Kommunikation, auf Anfrage des RND schriftlich mit.

Werbevideo mit Michael Wendler von Facebook und Youtube gelöscht

Ähnlich äußerte sich die Supermarktkette Kaufland: „Bei unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß & Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn mit der Sicherheit & Gesundheit von Menschen gespielt wird. Daher haben wir den ganzen Wendler-Content gelöscht & distanzieren uns von seinen Aussagen“, schrieb Kaufland bei Twitter.

Die Supermarktkette hatte zuvor die Social-Media-Kampagne mit dem Schlagerstar gestoppt, von sämtlichen Plattformen, darunter Facebook und Youtube, wurde das Werbevideo, in dem Wendler eine umgedichtete Version seines Songs „Egal“ singt, entfernt. Das Lied trug den Titel „Regal“, darin war auch seine Frau Laura (20) zu sehen. Auch die von Kaufland herausgegebene Pressemitteilung wurde von der Unternehmensseite entfernt.

Bei Instagram hatte Wendler unter anderem gesagt, er werfe der Bundesregierung „wegen der angeblichen Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor“. Zahlreiche Fernsehsender hätten sich mitschuldig gemacht und seien gleichgeschaltet. Nur bei Telegram könne er die „ganze Wahrheit“ erzählen.