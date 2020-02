Wendler-Witze: Oliver Pocher spottet über Laura Müllers Alter

Anzeige

Die Sticheleien gegen den Wendler gehen in eine neue Runde: Mal wieder postet Oliver Pocher auf Instagram ein Video, das einen klaren Seitenhieb gegen Michael Wendler und seine Freundin beinhaltet. Ein kurzer Clip zeigt zwei Mädchen, die gleichzeitig sagen "Wir sind beide 14". Im darauffolgenden Clip ist Michael Wendler in einem Musikvideo zu sehen: Er steht am Steuer eines Motorbootes, fährt durch das türkisblaue Meer, die typische Sonnenbrille auf der Nase und singt "Egal!".

Den Post kommentiert Oliver Pocher mit #AlsoZusammen28 - eine klare Anspielung auf Michael Wendlers Freundin Laura Müller, die knapp volljährig war, als die beiden ein Paar wurden. 28 Jahre Altersunterschied trennen das Instagram-Sternchen und den Schlagerstar.

Mit dem Post stößt Pocher bei seinen Fans wieder auf offene Ohren - sie feiern ihn für die Sticheleien gegen den Schlagerstar. Lilly Becker, die Ex-Frau von Boris Becker kommentiert: "Damn Oliver Pocher you are really creative" und fügt zahlreiche Lach-Emojis hinzu.

Seit Laura Müller ihrem Freund gegen Ende Januar ein teures Auto schenkte und das demonstrativ in ihrer Instagram-Story teilte, liegen Michael Wendler und Oliver Pocher im Clinch. Letzerer hatte nämlich das Video mit seiner Frau Amira parodiert und damit die "Wendler-Challenge" losgetreten. Michael Wendler und Laura Müller hatten daraufhin über Instagram mitgeteilt, dass sie angeblich Strafanzeige wegen Beleidigung erstattet hätten.

RND/kast