Wendler teilt erste Playboy-Fotos von seiner Laura

Der neue Playboy ist noch nicht erhältlich und doch spricht die Promi-Welt darüber: Laura Müller, die 19-jährige Freundin von Schlagerstar Michael Wendler, ließ sich auf Mallorca ablichten. Bisher waren die Bilder noch nicht zu sehen, doch nun hat ihr Freund Wendler auf Instagram ein Video mit den ersten Eindrücken geteilt. Laura am Pool im sexy hellen Badeanzug, Laura im schwarzen Badeanzug, wie sie sich sexy räkelt - und das Cover, auf dem sie mehr zeigt.

Auf dem Cover ist Laura nackt, ihre rechte Körperhälfte ist allerdings von einer leichten Weste verdeckt, die sie lose um ihren Rücken hängen lässt. Ihre linke Brust und Teile ihres Schambereichs sind allerdings zu sehen. Die ersten Fans, die das Bild entdeckten, sind schon begeistert. "Mega!", heißt es da in den Kommentaren. Oder: "Ohne Worte." und "heiss!"

Auch Laura Müller lädt kurz danach das Cover hoch, hat über ihre Brustwarze allerdings ein Sternchen gemacht - um nicht gegen die Gemeinschaftsregeln von Instagram zu verstoßen. "Ich bin auf dem Playboy-Cover - was für eine Ehre", schreibt sie dazu.

Playboy-Chef: Laura hat mehr Aufmerksamkeit als die Dschungel-Kandidatinnen

Bisher war es in fast jedem Jahr üblich, dass zum Beginn des Dschungelcamps eine Kandidatin abgelichtet wird - in diesem Jahr ist es also die neue Freundin des Mannes, dessen Ex-Frau im Dschungelcamp ist. Laut Playboy-Chef Florian Boitin schwebte zum Zeitpunkt des Shootings noch eine Teilnahme von Laura selbst bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" auf RTL im Raum. Das habe sich aber zerschlagen, sagte er gegenüber der "Bild".

Zwar habe es, beispielsweise mit Elena Miras oder Sonja Kirchberger auch andere potentielle Kandidatinnen gegeben, allerdings habe man darauf geachtet, wer derzeit am meisten Beachtung fände. "Und das ist nun einmal Laura Müller. Sie genießt derzeit von allen möglichen Cover-Kandidatinnen die größte Aufmerksamkeit." Weiter plaudert der Playboy-Mann aus, dass Michael Wendler die ganze Zeit in Planungen involviert gewesen und auch beim Shooting anwesend gewesen sei. Laura selbst habe er nicht nur als äußerst schön, sondern auch sehr souverän und selbstbewusst erlebt. "Das Ganze lief in entspannter Atmosphäre ab."

Spannend ist das Playboy-Cover auch noch aus einem anderen Grund: Kurz nachdem Laura Müller mit Michael Wendler angebandelt hatte, bot sie sich selbst dem Playboy an. Der wiegelte damals ab, man gehe auf Kandidatinnen zu, nicht umgekehrt. Wie kam es nun also zum Sinneswandel? Boitin zu "Bild": "Uns war anfangs nicht klar, ob das nur eine kurze Affäre ist. Die beiden sind nun seit einem Jahr zusammen. Die Menschen interessieren sich ganz offenbar für das Thema."

RND/msk