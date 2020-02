Wendler-Hit - Egal: Platz 3 der iTunes-Charts dank Internet-Meme

Anzeige

Dinslaken. Der Hype um Michael Wendler und seine Laura zahlt sich inzwischen auch finanziell aus: Laura Müller hat kürzlich ihre Tanz-Karriere in der RTL-Show “Let’s Dance” begonnen, der Schlagersänger selbst tritt am Sonntag in einer RTL-Show gegen Erzfeind Oliver Pocher an.

Und auch musikalisch läuft es plötzlich beim Wendler wieder rund: Sein Song “Egal” steht aktuell auf Platz 3 der iTunes-Charts. Öfter verkauft werden derzeit nur die Songs “Blinding Lights” von The Weeknd und “Breaking Me” von Topic. Grund dürfte ein im Netz ausgelöster Hype um den Song sein.

“Egal” hat sich inzwischen zu einem echten Meme in den sozialen Netzwerken entwickelt. Einem breiten Publikum wurde der Song bekannt, weil Satiriker Jan Böhmermann in seinem “Neo Magazin Royale” immer wieder einen kurzen Ausschnitt als Pointe einsetze. Zum Beispiel in einem Stück über Homöopathie im Juni 2019. Das Video hat inzwischen mehr als 2 Millionen Aufrufe.

“Egal” wird zum Youtube-Hit

Später schwappte der Hype rüber in die sozialen Netzwerke. Auf Youtube hat der Wendler-Song inzwischen 5,3 Millionen-Aufrufe - ein viersekündiger “Egal”-Ausschnitt hat fast 800.000 Views.

Ein Nutzer bastelte sogar eine neue Version des Videos - darin crasht der Wendler mit seinem Boot eine Gruppe von Fischern.

Auf Youtube gibt es inzwischen ganze Compilations mit neu geschnittenen Wendler-Videos:

Und auf Twitter wird mittlerweile jeder noch so denkbare Anlass mit dem “Egal”-Song kommentiert. Hier gibt es den Wendler-Song inzwischen auch als Gif - also ganz ohne Ton.

Auf Nachbars Balkon sitzt eine Gruppe Jugendlicher, die im Minutentakt EGAL brüllen.



Es ist tatsächlich wahr geworden.

Der #Wendler ist überall. pic.twitter.com/db4Hil5SQu — ₚₒₗₗy ₕₐₜ ₖₑᵢₙ Bₒcₖ (@pollypocket_wor) February 16, 2020

Der Karneval hilft dem Wendler

Zu guter Letzt sprang dann auch Comedian Oliver Pocher auf den Hype-Zug auf. Er postete im Rahmen seiner alltäglichen Wendler-Parodien immer wieder auch den “Egal”-Song - etwa in einem Instagram-Clip, in dem er sich über das Alter von Wendler-Freundin Laura lustig machte. Auch ein Boot-Pardodievideo veröffentlichte Pocher - samt weißem “Egal”-Merchandise-Shirt.

Die hohe Platzierung in den iTunes-Charts zeigt: Der Netz-Hype scheint dem Wendler zu helfen. Aber auch die Karnevalssaison dürfte dem Erfolg des Songs zu Gute kommen: Bilder zeigen, dass der Wendler in diesem Jahr neben Greta Thunberg ein besonders beliebtes Karnevalskostürm zu sein scheint. Und im Straßenkarneval dürfte derzeit auf vielen Wagen der Trash-Hit “Egal” aus den Boxen dröhnen.

Auch beim Streaming läuft es gut

Allerdings muss auch erwähnt werden: Mit dem Aufkommen der Streamingdienste sind die Verkaufscharts bei iTunes inzwischen nahezu irrelevant geworden. Verhältnismäßig wenige Verkäufe reichen, um es in die Top 10 zu schaffen. In den offiziellen deutschen Single-Charts ist der Song bislang nicht vertreten.

Aber: Die iTunes-Charts sind nach wie vor ein gutes Radar, an dem man potenziell erfolgreiche Hits ablesen kann. Und auch im Streaming-Bereich läuft “Egal” einigermaßen solide: Bei Spotify etwa hat der Wendler-Song immerhin knapp 2 Millionen Streams erreicht.