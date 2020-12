„Egal“ geklaut? Wendler wehrt sich gegen Fake-Vorwürfe von Oliver Pocher

Anzeige

Bereits seit März dieses Jahres gab es immer wieder Vorwürfe, dass Schlagersänger Michael Wendler seinen größten Hit „Egal“ abgekupfert haben soll. Doch erst nachdem sein einstiger Kumpel und Weggefährte Timo Berger letzte Woche via Instagram auf den 15 (!) Jahre alten Song „Das machst du nur, um mich zu ärgern“ von Matthias Reim („Verdammt, ich lieb dich“) aufmerksam machte, entflammte die Debatte erneut.

Comedian Oliver Pocher griff die Debatte in seiner TV-Show „Pocher – Gefährlich ehrlich“ (RTL) am Donnerstag auf und erklärte: „Das Original ist immer besser als der Fake, und du bist nur ein Faker. Nichts an dir ist wirklich echt.“ Bisher schwieg der Wendler zu den Vorwürfen, ließ nun allerdings via Instagram verlautbaren, dass eine Genehmigung von Reim vorliegen würde.

Was der Schlagersänger allerdings bei seiner Rechtfertigung nicht erwähnte: Die Genehmigung liegt erst seit einigen Wochen vor. Bevor Kaufland den verballhornten Werbesong „Regal“ veröffentlichte, sollen sie bei Reim die Rechte dafür anteilig bezahlt haben. Aktuell wollte sich Reim auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) nicht zu dem Songstreit äußern. Allerdings zeigte sich Reim bereits vor zwei Jahren in einem Interview mit „Der Westen“ wenig begeistert vom Wendler: „Der erfüllt die für mich grauenhaften Klischees des Schlagersängers.“