Wendler-Ex Claudia Norberg wieder bei Muttern eingezogen

Was jahrelang ihr Zuhause war, das ist jetzt das Liebesnest vom Wendler und dessen Freundin Laura Müller (19), mit der der Schlagersänger nun auch schon mehr als ein Jahr zusammen ist.

Im Interview mit RTL erzählt Norberg, die auch drei Jahrzehnte lang Managerin ihres Ex war, dass sie sich in ihrem alten Kinderzimmer mittlerweile wieder "pudelwohl" fühlt und bezeichnet den vertrauten Raum als "Rückzugsgebiet". Wenn die Tür zu sei, dann wisse ihre Mama auch, dass Norberg nicht gestört werden wolle. Sei dann das Essen fertig, so Claudia Norberg, klopfe ihre Mutter ganz höflich an die Tür und sage "Claudia, das Essen ist fertig", erzählt sie im RTL-Interview. Ihren jetzigen Zustand bezeichnet sie als "Luxusleben".

So nett wird Norberg es Anfang 2020 im Dschungelcamp gewiss nicht haben. Statt Mutterns Küche warten dann die Maden auf die 48-Jährige.

