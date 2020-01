Wendler-Challenge: Auch Elton und Kai Pflaume spotten über Lauras Geschenk

Anzeige

Anzeige

Laura Müller (19) überrascht ihren Freund, den Schlagerstar Michael Wendler (47), mit einem Auto vor laufender Kamera - und sorgt im Netz damit für Diskussionen und Spott. Bereits Oli Pocher und seine Frau Amira haben das Video mit einem Spielzeugauto nachgestellt. Elton, Kai Pflaume und Bernd Hoecker stellen sich der "Wendler-Challenge" jetzt auch.

"Schatz, da hat jemand unseren Briefkasten umgefahren"

In der Parodie scheint Kai Pflaume einen Briefkasten umgefahren zu haben und Entertainer Elton, "verkleidet" als Wendler, ist enttäuscht, dass er kein Auto geschenkt bekommt. Elton schreibt dazu in seinem Instagram-Post: "Was man nicht so alles in der Pause so macht, wenn man sich langweilt". Dabei dürfen die Hashtags #Schatzi und #Baby natürlich nicht fehlen. Den Fans gefällt's - sie wollen mehr dieser Videos sehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wendler-Challenge erobert Instagram

Unter dem Hashtag #Wendlerchallenge findet man auf Instagram inzwischen diverse Parodien von Michael Wendler und seiner Laura - Oli Pocher hat anscheinend eine Trendwelle ausgelöst.

RND/ros