Weitere junge Frau wirft R. Kelly Missbrauch vor

Im Missbrauchsprozess gegen Sänger R. Kelly („I Believe I Can Fly“) hat eine weitere Zeugin schwere Vorwürfe erhoben. Die heute 24-Jährige sagte vor dem Gericht in Brooklyn am Montag (Ortszeit), Kelly habe sie als 17-Jährige in seinem Tourbus und in Hotelzimmern missbraucht. Außerdem habe er sie wissentlich mit Herpes angesteckt.

Zum Auftakt des Prozesses vergangene Woche hatte bereits eine andere Frau ausgesagt, Kelly habe sich an ihr vergangen, als sie 16 und noch Jungfrau gewesen sei. Beide Frauen erklärten, der Sänger habe darauf bestanden, „Daddy“ genannt zu werden, und habe ihnen bei den Zusammenkünften immer vorgeschrieben, wie sie sich anziehen sollten und wann sie auf die Toilette gehen durften.

Der heute 54-jährige Kelly weist alle Vorwürfe zurück. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe.