Weiter Sorge um die Gesundheit der Queen: zwei Wochen lang keine offiziellen Termine

London. Königin Elizabeth II. (95) wird sich auf Rat ihrer Ärzte zwei weitere Wochen schonen und keine Reisen unter­nehmen. Das teilte der Bucking­ham-Palast am Frei­tag mit. Sie werde aber weiter „leichte“ Arbeit am Schreib­tisch verrichten und virtuelle Audienzen halten. Dem Vernehmen nach handelt es sich um eine Vorsichts­maß­nahme. Die Queen sei guter Laune, hieß es aus dem Palast.

Ihre Majestät bedauere, dass sie wegen des ärzt­lichen Rats auf Veran­stal­tungen verzichten müsse, so die Mittei­lung weiter. „Es bleibt aber der feste Entschluss der Queen, dass sie am Sams­tag, den 14. Novem­ber, am Nationalen Gedenk­gottes­dienst zum Remem­brance Sun­day teil­nimmt.“ Damit erinnert das Vereinigte König­reich jährlich an die Soldaten aus Groß­britan­nien und dem Staaten­verbund Common­wealth, die in den Welt­kriegen gekämpft haben.