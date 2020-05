Wegen Hormonspirale: Ex-GNTM-Star Fata Hasanovic hat 17 Kilo zugenommen

Anzeige

Anzeige

Dubai. Als Fata Hasanovic (25) vor vier Jahren beim Finale von “Germany´s next Topmodel” über den Laufsteg schritt, überzeugte die damals 21-Jährige mit ihrem Können und ihrer perfekten Model-Figur. Am Ende reichte es für den dritten Platz. Seitdem hat das Model 17 Kilo zugenommen - und schuld sei eine Hormonspirale, sagt Hasanovic in einem Interview mit dem Sender RTL.

Vor zwei Jahren hat sich Fata Hasanovic das Verhütungsmittel einsetzen lassen. “Ich habe ganz normal weitergegessen und Sport gemacht wie immer”, erklärt sie. Am Anfang nahm sie nur ein oder zwei Kilo zu und ihr Gewicht schwankte nur leicht. Doch auf einmal stieg ihr Gewicht immer weiter. Vor rund drei Monaten ließ sie sich die Spirale wieder entfernen. “Es konnte nur die Spirale sein, es war nichts Anderes für mich erklärlich”, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Lob von ihren Followern

Anzeige

Neben der Gewichtszunahme litt die Ex-GNTM-Kandidatin, die Anfang des Jahres mit ihrem Freund Izet nach Dubai gezogen ist, immer wieder unter Stimmungsschwankungen. “Es war das erste Mal, dass ich meinem Körper etwas zugefügt habe und dann passiert sowas.” Viele Models würden ihren Körper danach verstecken, Fata Hasanovic geht aber ganz offen mit ihrem Gewicht um.

Auch ihren Followern bei Instagram ist die Veränderung ihres Körpers aufgefallen. Ihre neuen Kurven kommen bei den Usern sehr gut an. “Wow. Hast dich seit GNTM verändert. Aber wunderschöne Figur hast du jetzt! Toll, stehen dir gut, die paar Kilos mehr”, schreibt ein Fan. Eine andere Followerin findet: “Du siehst jetzt atemberaubend aus. Was für wunderschöne Kurven.”