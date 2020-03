Wegen Coronakrise: Schauspielerin Jenny Elvers ist nicht mehr gern Single

Anzeige

In Zeiten von Corona sollen wir zu Hause bleiben, wenig bis keine Menschen treffen und dabei mindestens einen Meter Abstand halten. Diese soziale Isolierung ist für viele Menschen nicht einfach – besonders für Singles und jeden, der alleine wohnt. Auf Instagram erzählt nun auch die 47-jährige Schauspielerin Jenny Elvers, dass sie sich einsam fühlt. In dem Post erzählt sie von ihrer Erfahrung: “Seltsame Zeiten...zum ersten Mal finde ich es nicht gut, Single zu sein. Also – wenn alles vorbei ist, her mit den sozialen Kontakten. Passt auf Euch auf.”

Im November letzten Jahres bestätigte die Moderatorin ihre Trennung zum Hamburger Männer-Model Simon Lorinser. Gegenüber “Bild” sagte sie damals: “Ja, wir sind getrennt. Er war eine Sommerliebe. Jetzt ist Winter.” Erst 2017 löste Elvers die Verlobung mit dem Unternehmer Steffen von der Beeck.

RND/am

