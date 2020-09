“Von heute auf morgen wie vergessen”: Sharon Stone über Karriere nach Schlaganfall

Anzeige

Schon seit den 1980er Jahren dreht Sharon Stone Filme in Hollywood. Doch Anfang der 2000er Jahre musste sie einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: 2001 erlitt die mittlerweile 62-Jährige einen Schlaganfall – danach erlebte ihre Karriere einen Wendepunkt. Wie die Filmdarstellerin im Interview mit “BILD am Sonntag” erzählte, war ihre Rehabilitation “ein langer und mühsamer Weg, der fast sieben Jahre gedauert hat.” Doch Stone hat nicht aufgegeben: “Ich bin eine Kämpferin”, so die Schauspielerin weiter.

Ins Geschäft zurück gekämpft

Allerdings war ihre Filmkarriere erstmal vorbei. “Nach meinem Schlaganfall war ich in Hollywood auf einmal abgeschrieben. Von heute auf morgen wie vergessen. Ein brutales Geschäft, das dir schnell die Augen öffnet.” Inzwischen hat sie sich aber ins Geschäft zurück gekämpft: So spielte sie seitdem in zahlreichen Filmen mit, unter anderem in dem zweiten Teil der “Basic Instinct”-Reihe (2006) und in dem Biopic “Lovelace” (2013).