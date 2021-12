Klägerin gegen Prinz Andrew: Virginia Giuffre weist Vorwürfe des Royals zurück

Anzeige

New York. Die Missbrauchsklägerin gegen den britischen Prinzen Andrew hat Darstellungen des Prinzen zu ihrem Wohnort zurückweisen lassen. Die Anwälte von Virginia Giuffre erklärten am Donnerstag, ihre Mandantin habe einen Wohnsitz im US-Staat Colorado, wo ihre Mutter lebe. Dort sei sie auch als Wählerin verzeichnet. Auch gebe es weitere Beweise, dass sie Bürgerin von Colorado sei. Anwälte des zweitältesten Sohnes von Königin Elizabeth II. reagierten zunächst nicht.

Die Anwälte hatten argumentiert, ein US-Gericht sei für Giuffres Missbrauchsvorwürfe womöglich gar nicht zuständig, weil diese in 17 der vergangenen 19 Jahre in Australien gelebt habe. Deshalb könne sie nicht behaupten, Einwohnerin von Colorado zu sein. Sie beantragten, das Verfahren auszusetzen, bis geklärt ist ob Giuffres Wohnsitz im Ausland es ihr überhaupt ermöglicht, Andrew in den USA zu verklagen.

Giuffre wirft Andrew Missbrauch vor

Giuffre wirft Andrew vor, sie 2001 in London mehrfach missbraucht zu haben, als sie 17 Jahre alt war. Der Prinz weist das zurück. Giuffres Anwälte erklärten Andrew wolle mit der Zuständigkeitsfrage das Zivilverfahren verzögern.