„Vielleicht bin ich immun“: James Corden singt Spottlied über Donald Trump

Nach seiner Corona-Infektion hat Donald Trump in den vergangenen Tagen mit vielen Aussagen teils für Verwunderung, teils für Empörung gesorgt. Fast schon als Randnotiz ging da durch, als der US-Präsident nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus mit Blick auf das Coronavirus mutmaßte: „Vielleicht bin ich immun."

Bei TV-Star James Corden hat der Satz allerdings ganz offensichtlich bleibenden Eindruck hinterlassen: In seiner „The Late Late Show“ dichtet er Paul McCartneys Hit „Maybe I’m Amazed“ aus den 1970er-Jahren in „Maybe I’m immune“ um. Klar, dass Trump in der Song-Parodie gar nicht gut wegkommt.

„Vielleicht bin ich immun, weil ich mich heute so lebendig fühle. Habt keine Angst vor der Art, wie ich atme“, singt Corden, und weiter: „Vielleicht bin ich immun, es ist okay, einen Ausflug zu machen, während andere nicht raus dürfen. Vielleicht bin ich immun gegen die Lügen, die meine Ärzte euch erzählen.“ Dazwischen sind unter anderem Einspieler mit fragwürdigen Aussagen von Trump und seinen Ärzten über das Coronavirus zu sehen.

In weitere Strophen singt Corden dann unter anderem: „Vielleicht habe ich Angst vor den Umfragewerten. Vielleicht habe ich Angst, dass sie gar nicht Fake News sind.“ Das Lied endet mit der Zeile: „Vielleicht verliere ich am 3. November.“

Viel Spott also für Donald Trump - und einmal mehr der Beweis, was für ein großartiger Sänger James Corden ist.